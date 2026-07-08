Локализованный на 93% троллейбус МАЗ 303Т21 с автономным ходом до 30 км накануне показали в Екатеринбурге.

На проходящей в эти дни международной выставке «Иннопром» разработчики представляют новейшие разработки для самых разных секторов. Одна из них — троллейбус третьего поколения МАЗ 303Т21, который создан совместными усилиями Минского автомобильного завода (ОАО «МАЗ») и российской ГК «ИТЭЛМА».

Фото: МАЗ/t.me/maz_bel

Уникальность продемонстрированного транспортного средства в том, что он способен преодолевать до 30 км без подключения к внешнему источнику питания или стационарной сети. Ведущий российский научно-производственный холдинг «ИТЭЛМА» разработал для этой цели тяговые батареи. Такие же силовые агрегаты устанавливаются в электробусах МАЗ 303 и МАЗ 305Е.

Троллейбус имеет унифицированный корпус МАЗ, подходящий для разных модификаций транспортных средств минского завода. Это решение упрощает производство и техобслуживание всех машин большого класса (автобусов, электробусов).

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МАЗ отметил, что реализуемый подход при производстве троллейбуса позволил достичь существенного «уровня локализации — доля белорусско-российских компонентов составляет 93%». Мощность российского электродвигателя оценивается в 185 кВт. Среди других характеристик транспортного средства отмечается большая пассажировместимость — до 90 человек, при этом в вагоне 32 сидячих места (половина из них на низком полу). Машина может развивать скорость до 65 км/ч.

86 троллейбусов МАЗ 303Т21 (с некоторыми конструктивными отличиями) будут поставлено в Санкт-Петербург до конца 2026 года. Машины планируется испытывать в реальных условиях, что позволит оценить работу троллейбусов на маршрутах с высокой пассажирской нагрузкой.