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kosmos_news
Японский зонд «Хаябуса-2» пролетит возле околоземного астероида со скоростью более 18 000 км/ч
Космический объект Торифунэ расположен в 100 миллионах километров от Земли и вполне может оказаться системой из двух гравитационно связанных астероидов, которые обращаются вокруг общего центра масс.
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило об очередной успешной миссии зонда «Хаябуса-2» (Hayabusa 2). 5 июля зонд пролетел мимо астероида Торифунэ, расположенного примерно в 100 миллионах километров от Земли. Это первая цель в рамках расширенной миссии этого необычного космического аппарата, который уже доставил на Землю образцы с астероида Рюгу.
Изображение: нейросеть qwen

Астероид Торифунэ, диаметр которого составляет приблизительно 450 метров, принадлежит к классу околоземных объектов, орбиты которых пересекают траекторию нашей планеты. Торифунэ вращается вокруг Солнца за 383 дня и совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 5 часов. Зонд «Хаябуса-2» пролетел всего в 10 километрах от поверхности этого объекта, состоящего из двух частей. Это один из самых близких и рискованных высокоскоростных маневров такого рода, в истории освоения космоса.

Во время пролета космический аппарат сделал серию снимков и собрал научные данные с помощью бортовых приборов. К ним относятся оптическая навигационная камера – телескопическая (ONC-T), которая начала наблюдение за Торифунэ 20 июня и сделала ключевые снимки непосредственно перед сближением. Одновременно работала среднеинфракрасная камера (TIR), позволившая анализировать температуру поверхности астероида, его тепловые свойства и шероховатость.

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Первые изображения, переданные на Землю, показывают Торифунэ как серый двойной объект с поверхностью, покрытой многочисленными валунами. Анализ инфракрасных изображений выявляет отчетливые температурные различия. Полученные данные позволят ученым лучше понять структуру и эволюцию этих небесных тел.

#космос #япония #астероид #хаябуса
Источник: phys.org
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