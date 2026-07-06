На Международной промышленной выставке в Екатеринбурге представлены макеты спутников и ракет-носителей, а также модель трамвая для челябинского метротрама с полностью низким полом.

6 июля открылась Международная промышленная выставка «Иннопром». На форуме, который стартовал в Екатеринбурге, ведущие производители техники представляют свои новейшие разработки. Предприятия из структуры госкорпорации «Роскосмос» показали 60 моделей ракетно-космической техники.

Фото: roscosmos.ru

На экспозиции выставлен макет Российской орбитальной станции (РОС). Этот проект считается самым масштабным в космической сфере в новейшей истории страны. Эксперты уверены, что Россия успеет создать космическую станцию РОС до вывода МКС из эксплуатации.

Также представлены макеты передовых спутников отечественной разработки. Аппараты «Ионосфера-М» призваны мониторить космическую сферу вокруг Земли и оценивать происходящее в ионосфере. Спутники обеспечивают точность работы GPS и навигации. Спутники семейства «Канопус-В»-О, аналогов которых в мире нет, наблюдают за планетой и оперативно предоставляет информацию о лесных пожарах, наводнениях и вулканической активности. Также представлены макеты спутников наблюдения «Обзор-Р», «Аист-2Т» и «Экспресс-РВ».

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В области ракетостроения представлены системы «Союз-5» грузоподъемностью до 17 тонн, «Амур» с многоразовой первой ступенью и «КОРОНА» для доставки грузов на орбиту и возвращения их на Землю.

Деятельность «Роскосмоса» не ограничивается космическими аппаратами и ракетами. На выставке представлен макет трамвая для метротрама города Челябинск с полностью низким полом. Такая конструкция существенно улучшает городскую мобильность и решает несколько важных задач, в том числе доступность для пассажиров и скорость посадки.