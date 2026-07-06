Устройства серии МХКБ.240 компании «Мотохром» стоимостью от 245 тыс. рублей имеют ряд преимуществ и практически готовы к испытаниям.

Конструкторское бюро «Мотохром» специализируется на создании электродвигателей «с нуля». Одно из новых решений — электродвигатель серии МХКБ.240, предназначенный для привода подъемного винта тяжелого или беспилотного летательного аппарата.

Источник: t.me/s/motochrome_llc

Агрегат может использоваться с лопастями (размерами 61 / 69 / 74 см) воздушных винтов производства российской компании «РостовВинт» (Ростов-на-Дону). Продолжительная мощность электродвигателя, которую он может развивать неограниченно долго без перегрева изоляции и выхода из строя, составляет 15-20 кВт (пиковая до 35 кВт). Создаваемая тяга — 130-180 кгс. Для винтовых дронов и авиамоделей это очень хороший показатель. Крупные грузовые беспилотники и мощные парамоторы могут иметь тягу всего 30-60 кгс.

Источник: t.me/s/motochrome_llc

В этом электродвигателе реализованы запатентованные решения КБ «Мотохром», в том числе система принудительного охлаждения полости мотора. Данное решение имеет два ключевых преимущества. Во-первых, корпус мотора надежно защищен от попадания пыли и влаги, что значительно повышает его долговечность. Во-вторых, улучшенное охлаждение активной части двигателя способствует увеличению тяги в форсажном режиме.

Двигатель планируют изготовлять в двух вариантах: открытый, облегченный и закрытый, рассчитанный под работу с системой принудительной вентиляции. В процессе разработки двигателя КБ использовала внутренние средства; цена единицы изделия составляет от 245 до 360 тыс. руб. Сейчас производители намерены найти партнеров для адаптации двигателя для конкретных подъемных винтов летательных аппаратов, а в дальнейших планах — испытание системы.

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В целом в России уверенно развивается сектор двигателестроения. Накануне компания ФГУП «НАМИ» анонсировала презентацию двух передовых двигательных установок: 8-цилиндровый бензиновый двигатель на 4,4 литра для сверхбыстрых судов и 299-сильный ДВС для импортозамещения в авто и грузовиках.