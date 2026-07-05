Новый отечественный 8-цилиндровый бензиновый двигатель на 4,4 литра для сверхбыстрых судов, разработанный ФГУП «НАМИ», официально будет представлен уже 6 июля.

Госкомпания ФГУП «НАМИ» впервые покажет 6 июля новую разработку для быстроходных судов —восьмицилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 300 л.с. ДВС НАМИ-4123-300 имеет все шансы заменить импортные агрегаты в глиссирующих катерах.

Источник: НАМИ

4,4-литровый агрегат является адаптированной для использования на судах версией двигательной установки НАМИ-4123, которая устанавливается в российских автомобилях марки Aurus. Оригинальный ДВС с двойным турбонаддувом развивает 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Для морской версии агрегат был модифицирован и, среди прочего, получил атмосферную систему впуска и новую охлаждаемую систему.

НАМИ-4123-300 собран из отечественных компонентов. Это импротозамещенный двигатель, призванный заменить аналогичные решения в сегменте малых скоростных судов. Производитель отмечает, что в России до сих пор не было достойной замены импортных ДВС. Сообщается, что НАМИ-4123-300 будет устанавливаться как на гражданских скоростных судах, так и на кораблях специальных служб (патрульные катера, спасательные лодки и пр.).

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Эксперты отмечают, что параметры новой отечественной силовой установки схожи с характеристиками двигателей ведущих мировых производителей. В этом сегменте существует огромная конкуренция. Производитель из США Mercury Marine представляет на рынке двигатели FourStroke (4,4 литра и те же 300 л.с.), шведская Volvo Penta поставляет ДВС на 5,3 литра, а Yamaha Motor выпускает линейку V6 Offshore. В Японии также разрабатывают морские двигатели компании Suzuki Marine и Honda Marine.

Таким образом, по крайней мере по своим характеристикам, российский вариант двигателя ничем не уступает зарубежным аналогам и может составить им конкуренцию в будущем, возможно, даже на экспортном рынке. Эксплуатация оригинального автомобильного ДВС в «Аурусах» доказала его эффективность. Базовая автомобильная платформа является прорывной разработкой отечественных инженеров — она также уже использовалась для создания опытного авиационного поршневого двигателя АПД-500.