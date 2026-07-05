Новейшие изображения шарового скопления Мессье 3 поднимают фундаментальные вопросы об эволюционной истории нашей собственной родной галактики.

Американское космическое агентство НАСА опубликовало новое изображение, полученное с помощью космического телескопа Хаббл. На нем показано шаровое скопление Мессье 3, также известное как NGC 5272, состоящее из более чем 500 000 звёзд.

Изображение: НАСА

Шаровые скопления — это чрезвычайно плотные сферические скопления звёзд, удерживаемые вместе взаимной гравитацией. Поскольку их звёзды, как правило, образовались одновременно из одного и того же газового облака, они относятся к числу старейших объектов в Млечном Пути.

Однако Мессье 3 обладает уникальной характеристикой: скопление содержит две различные популяции звёзд. Астрономы считают, что это явление является результатом древнего слияния двух шаровых скоплений, которые первоначально принадлежали карликовой галактике, прежде чем она была поглощена нашей галактикой.

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В этом звездном скоплении исследователи также идентифицировали около 70 кандидатов на редкий тип звезд, известных как «голубые блуждающие звезды». Эти объекты светят исключительно ярко и голубым цветом, из-за чего кажутся значительно моложе, чем более старые, красноватые звезды в непосредственной близости.

Эксперты предполагают, что эти звезды постоянно забирают вещество у соседних звезд-компаньонов посредством гравитационного взаимодействия. Этот непрерывный процесс приводит к увеличению их массы и температуры, из-за чего они кажутся моложе, чем есть на самом деле, согласно физическим моделям.

Скопление расположено относительно далеко от центра Млечного Пути. Кроме того, скопление содержит более 240 так называемых звёзд типа RR Лиры. Они меняют свою яркость с абсолютно регулярной и математически предсказуемой скоростью. Сравнивая их фактическую светимость с яркостью, наблюдаемой с Земли, учёные могут с предельной точностью рассчитать расстояние до этих небесных тел.

При просмотре таких изображений важно понимать, что это не фотографии в классическом смысле. Космический телескоп захватывает различные длины волн света, которым затем присваиваются видимые цвета в сложном процессе обработки изображений.