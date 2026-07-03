За проект отвечала компания Valar Atomics, которая вместе с Nvidia планирует создать центры обработки данных для ИИ, работающих на ядерном топливе.

Компания Valar Atomics, специализирующаяся на ядерных технологиях, впервые в США использовала прототип реактора нового поколения для подачи электроэнергии к чипу искусственного интеллекта. Во время демонстрации на объекте Valar Atomics направила электрический ток от своего реактора Ward 250 к процессору Nvidia Blackwell. Энергия была использована для работы веб-сервера.

Изображение: нейросеть qwen

Помимо демонстрации оборудования, Valar Atomics и Nvidia официально оформили соглашение о сотрудничестве для изучения конфигураций вычислительных установок, использующих ядерную энергию. Компании намерены спроектировать вычислительный центр мощностью 30 мегаватт, который будет работать полностью независимо от местных муниципальных источников электроэнергии.

Операторы центров обработки данных сталкиваются с растущими потребностями в электроэнергии для поддержки больших вычислительных нагрузок. Стандартные механизмы охлаждения ЦОД испаряют значительное количество воды, что создает нагрузку на местную инфраструктуру.

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Предлагаемый объект призван устранить это воздействие на окружающую среду за счет сочетания конструкции реактора без воды со специализированной замкнутой системой жидкостного охлаждения, разработанной Nvidia.

Демонстрация технологии последовала за этапом предварительных испытаний. В июне энергоблок Ward 250 достиг начальной контролируемой ядерной цепной реакции. Перед подачей ядерного топлива в основной энергоблок инженеры использовали неядерный макет под названием Ward Zero для проверки оборудования.

Передовые ядерные технологии еще далеки от широкого коммерческого внедрения. Американские федеральные регулирующие органы еще не сертифицировали ни один из реакторов следующего поколения для коммерческого использования в США.