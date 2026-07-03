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kosmos_news
Samsung оснастит модели серии Galaxy S27 технологией конфиденциальности экрана Privacy Display
Устройства Samsung Galaxy S27 получат улучшенную защиту данных, делая изображение нечитаемым для посторонних.
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В этом году Samsung представила технологию Privacy Display (экран конфиденциальности) для Galaxy S26 Ultra. Это встроенная в дисплей функция, которая аппаратно сужает углы обзора экрана и делает изображение темным или нечитаемым для людей, которые смотрят на телефон сбоку, защищая личные данные в общественных местах. Это решение доступно только для самой дорогой и топовой модели серии S26. Многие китайские производители работают над аналогичным решением и Samsung расширит доступность этой функции в устройствах следующего года.
Изображение: нейросеть qwen

Согласно новому отчету TheElec, Samsung намерена внедрить технологию Privacy Display во все смартфоны серии Galaxy S27. Решение не будет ограничиваться только S27 Ultra, как в этом году, — оно будет доступно в общей сложности для четырех моделей:

  • Galaxy S27,
  • Galaxy S27+,
  • Galaxy S27 Pro,
  • Galaxy S27 Ultra.

Ожидается, что серия следующего года может отличаться от предыдущих поколений Galaxy S и вместо трех будет включать четыре устройства, в том числе совершенно новый S27 Pro. Ранее появились сообщения о том, что Samsung расширит свою линейку смартфонов, добавив экраны с этой функцией исключительно для новейшего Galaxy S27 Pro, который, как сообщается, является уменьшенной и немного менее продвинутой версией S27 Ultra.

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Однако характеристики устройства будут ближе к самой дорогой модели, чем к базовой Galaxy S27. Несмотря на это, ожидается, что все четыре смартфона будут предлагать экран с защитой конфиденциальности. Это позволит даже базовой модели предлагать функцию, которая в настоящее время доступна только для флагмана S26 Ultra.

Новые сообщения также указывают на внедрение улучшенных дисплеев с защитой конфиденциальности. Второе поколение технологии призвано решить проблемы с качеством и надежностью, на которые жаловались владельцы флагманского телефона Samsung этого года.

Ранее стало известно, что Samsung планирует серьезные изменения в других аспектах смартфонов следующего года. Ожидается, что Galaxy S27 Ultra получит совершенно новый дизайн с модифицированным блоком камер, расположенным горизонтально в центре задней панели (а не сбоку). Аналогичные изменения могут коснуться и базовой серии S27 — S27 Pro.

#samsung #технологии #смартфон #galaxy s27
Источник: thelec.kr
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