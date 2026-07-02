В будущем эти насекомые могут помочь в освоении космоса и помогать в спасательных операциях.

Группа исследователей из Сингапура разрабатывает концепцию дистанционно управляемых тараканов. Инженеры создали своего рода «водолазный костюм» с подачей кислорода для мадагаскарского шипящего таракана (Gromphadorhina portentosa). Это приспособление позволяет тараканам передвигаться под водой до трех часов. Прикрепив к спине насекомых небольшое электронное устройство и соединив провода с усиками, ими можно управлять, например, по Bluetooth, как игрушкой. Фото: NTU Singapore

Как объясняют ученые в журнале Nature Communications, напечатанный на 3D-принтере водолазный костюм призван расширить спектр применения тараканов-киборгов. «В поисково-спасательных операциях или при инспекции инфраструктуры местность часто включает лужи, затопленные участки или частично затопленные зоны», поэтому тараканы должны иметь возможность временно передвигаться под водой, не нарушая свой нормальный метаболизм.

Теоретически, возможно и применение в других экстремальных сценариях.

«Конечная цель — вывести эту технологию в космос», — сказал Хиротака Сато, участвовавший в исследовании, в интервью New Scientist.

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Киборги-насекомые, которых он оснастил этим приспособлением, уже использовались в крупных спасательных операциях, например, во время землетрясения в Мьянме в марте. У тараканов нет лёгких; они поглощают кислород непосредственно через отверстия на брюшке и грудной клетке. В отличие от водолазов, их миниатюрные скафандры, следовательно, не оснащены кислородным баллоном. Насекомые заключены по грудную клетку в герметичную прозрачную смоляную оболочку, от которой отходят четыре трубки. Они приводят к дыхательным отверстиям на брюшке, которые не должны быть закрыты экзоскелетом, так как он ограничит свободу передвижения насекомых.

В герметичной камере внутри водолазного костюма находятся раствор перекиси водорода и губка-катализатор из диоксида марганца. Таким образом, происходит химическая реакция, производящая кислород без дополнительных затрат энергии, который затем потребляют тараканы.

В лаборатории исследовательская группа отправила тараканов в водолазных костюмах и без них через туннель длиной 1,7 метра, заполненный CO2 и водой. Тараканы без костюмов дезориентировались в течение нескольких секунд и вскоре задохнулись. Тараканы в костюмах, под руководством исследователей, смогли успешно пройти весь туннель.