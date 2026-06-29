Продукция принадлежат компании «Ферреро Руссия» — в «Пятерочках» и «Перекрестках» сладостей хватит чуть более чем на один месяц, сообщает РБК.

Входящие в группу Х5 сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» временно отказались от закупки продукции Raffaello и Kinder. Это популярные бренды кондитерских изделий, которые принадлежат компании «Ферреро Руссия» — работающему в России подразделению крупнейшей международной корпорации Ferrero Group. Причина приостановки поставок — «неоправданное завышение отпускных цен», пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Изображение: нейросеть qwen

Х5 заявила, что ретейлер обеспечивает продажу изделий производителя по всей России, инвестирует в процесс управления потоками товаров и материальную базу (склады, торговые точки) для стабильного доступа к сладостям. Однако заложенная в отпускные цены доходность во много раз превышает рентабельность компании Х5.

Такое несоответствие рыночным принципам считается необоснованным. Поэтому Х5 не планирует в дальнейшем тратить деньги на развитие инфраструктуры и повышать цены на продукцию в ущерб потребителям.

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В компании также пояснили, что продукция «Ферреро Руссия» не реализуется в торговых сетях с должной скоростью, поэтому сотрудничество с поставщиком ретейлер считает нецелесообразным. Компания, по ее словам, неоднократно пыталась прийти к компромиссному решению с «Ферреро Руссия», но предложенные варианты по пересмотру условий были отвергнуты. В Х5 заявили, что текущих запасов продукции в магазинах хватит чуть более чем на один месяц.

Год назад Х5 прекратила закупки продукции компании Mars (Snickers, Twix, Bounty и пр.) из-за несоответствия предложенных условий «принципам справедливого ценообразования».