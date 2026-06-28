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kosmos_news
CNBC: IT-сектор заинтересован в газовых турбинах для энергоснабжения ЦОД
Компания GE Vernova уже наладила производство таких газовых турбин для поддержания работы центров обработки данных (ЦОД).
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Быстрое развитие сектора искусственного интеллекта приводит к масштабному расширению центров обработки данных. Их энергетические потребности перегружают существующие электросети. Для решения этих проблем операторы стали интересоваться энергогенерирующими установками, как сообщает американский новостной канал CNBC.GE Vernova производит такие газовые турбины. Изображение: GE Vernova

Компании покупают крупные промышленные газовые турбины в качестве надежного базового источника электроэнергии.

«Когда требуется электроэнергия в больших масштабах и надежная базовая нагрузка, промышленная газовая турбина в настоящее время является одним из ведущих решений», — объясняет Пабло Козинер, старший менеджер GE Vernova, которая производит такие системы на заводе в США.

Огромные размеры этих машин иллюстрируют масштаб проекта: одна установка имеет высоту почти 9,5 метра, весит около 280 тонн и теоретически может обеспечить электроэнергией до 500 000 домов. Портфель заказов производителя уже заполнен до 2029 года. Около 20 процентов текущих заказов поступает непосредственно от операторов центров обработки данных.

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Цена газовой турбины выросла на 300 процентов за последние три года и, по оценкам, составляет 250 миллионов долларов. Огромный спрос со стороны технологического сектора приводит к настоящему буму в традиционной тяжелой промышленности, что отражается в финансовых данных производителя.

Многие известные технологические компании в настоящее время инвестируют миллиарды в этот автономный источник питания для обеспечения работы своих ЦОД, предназначенных для искусственного интеллекта. Согласно отчету, Microsoft оснащает ЦОД в американском штате Техас семью такими системами, которые, как ожидается, в совокупности обеспечат 2,7 гигаватт электроэнергии.

Компания Илона Маска xAI также использует подобные системы в своем центре обработки данных в Теннесси. Проект Stargate компании OpenAI в Техасе потребляет один гигаватт электроэнергии. Для этих корпораций автономное энергоснабжение за счет собственных электростанций оказывается единственным решением для преодоления задержек в и без того медленном расширении государственной энергосети.

#сша #искусственный интеллект #энергетика #центры обработки данных #цод #газовые турбины #технологическая индустрия
Источник: cnbc.com
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