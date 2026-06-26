Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Изобретатель USB-флэш-накопителя Моран усомнился в востребованности портативных накопителей
Дов Моран сам практически не пользуется флэшками, поскольку сейчас очень развиты облачные сервисы.
реклама

Дов Моран (Dov Moran) считается одним из изобретателей USB-накопителя. Его компания, M-Systems, подала патент на него в 1999 году. В разговоре с изданием Futurezone предприниматель рассказал о своих изобретениях и развитии технологий. Моран сказал, что очень редко использует USB-флэшки. Облачные сервисы стали настолько надежными и удобными, что такие накопители в значительной степени утратили свою значимость. Они стали частью истории технологий, добавил изобретатель.
Изображение: нейросеть qwen

Компания Морана также выпускала твердотельные накопители (SSD). Самым важным нововведением стала технология, позволявшая устройствам выполнять код непосредственно из так называемой NAND-флэш-памяти. Запуск кода непосредственно из NAND-флэш-памяти был технически чрезвычайно сложной задачей. Эта разработка позже стала отраслевым стандартом. Практически каждый современный смартфон использует концепции, основанные на этой технологии.

Моран также напомнил, что примерно в 2000 году у Intel был огромный бизнес по производству NOR-флэш-памяти, приносивший более 2 миллиардов долларов дохода. Благодаря изобретению M-Systems весь этот бизнес был уничтожен. В итоге, по словам предпринимателя, M-Systems сэкономила значительную сумму денег на производстве каждого смартфона в мире.

реклама

Говоря о USB-накопителях, Моран подтвердил, что не видит абсолютно никакого будущего для физических портативных накопителей. Фокус инноваций постоянно смещается, а последние 10-15 лет основное внимание уделялось программному обеспечению. По его словам, именно так и должны работать технологии — USB-накопитель был всего лишь необходимым шагом на этом пути развития.

#технологии #техника #nand #накопители #флеш-память #usb-флэш-накопитель
Источник: futurezone.at
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter