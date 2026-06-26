Дов Моран сам практически не пользуется флэшками, поскольку сейчас очень развиты облачные сервисы.

Дов Моран (Dov Moran) считается одним из изобретателей USB-накопителя. Его компания, M-Systems, подала патент на него в 1999 году. В разговоре с изданием Futurezone предприниматель рассказал о своих изобретениях и развитии технологий. Моран сказал, что очень редко использует USB-флэшки. Облачные сервисы стали настолько надежными и удобными, что такие накопители в значительной степени утратили свою значимость. Они стали частью истории технологий, добавил изобретатель.

Изображение: нейросеть qwen

Компания Морана также выпускала твердотельные накопители (SSD). Самым важным нововведением стала технология, позволявшая устройствам выполнять код непосредственно из так называемой NAND-флэш-памяти. Запуск кода непосредственно из NAND-флэш-памяти был технически чрезвычайно сложной задачей. Эта разработка позже стала отраслевым стандартом. Практически каждый современный смартфон использует концепции, основанные на этой технологии.

Моран также напомнил, что примерно в 2000 году у Intel был огромный бизнес по производству NOR-флэш-памяти, приносивший более 2 миллиардов долларов дохода. Благодаря изобретению M-Systems весь этот бизнес был уничтожен. В итоге, по словам предпринимателя, M-Systems сэкономила значительную сумму денег на производстве каждого смартфона в мире.

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Говоря о USB-накопителях, Моран подтвердил, что не видит абсолютно никакого будущего для физических портативных накопителей. Фокус инноваций постоянно смещается, а последние 10-15 лет основное внимание уделялось программному обеспечению. По его словам, именно так и должны работать технологии — USB-накопитель был всего лишь необходимым шагом на этом пути развития.