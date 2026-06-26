Дов Моран (Dov Moran) считается одним из изобретателей USB-накопителя. Его компания, M-Systems, подала патент на него в 1999 году. В разговоре с изданием Futurezone предприниматель рассказал о своих изобретениях и развитии технологий. Моран сказал, что очень редко использует USB-флэшки. Облачные сервисы стали настолько надежными и удобными, что такие накопители в значительной степени утратили свою значимость. Они стали частью истории технологий, добавил изобретатель.
Компания Морана также выпускала твердотельные накопители (SSD). Самым важным нововведением стала технология, позволявшая устройствам выполнять код непосредственно из так называемой NAND-флэш-памяти. Запуск кода непосредственно из NAND-флэш-памяти был технически чрезвычайно сложной задачей. Эта разработка позже стала отраслевым стандартом. Практически каждый современный смартфон использует концепции, основанные на этой технологии.
Моран также напомнил, что примерно в 2000 году у Intel был огромный бизнес по производству NOR-флэш-памяти, приносивший более 2 миллиардов долларов дохода. Благодаря изобретению M-Systems весь этот бизнес был уничтожен. В итоге, по словам предпринимателя, M-Systems сэкономила значительную сумму денег на производстве каждого смартфона в мире.
Говоря о USB-накопителях, Моран подтвердил, что не видит абсолютно никакого будущего для физических портативных накопителей. Фокус инноваций постоянно смещается, а последние 10-15 лет основное внимание уделялось программному обеспечению. По его словам, именно так и должны работать технологии — USB-накопитель был всего лишь необходимым шагом на этом пути развития.