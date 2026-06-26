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kosmos_news
Миссия NASA Tess обнаружила в космосе необычайно лёгкие гигантские планеты
Планеты размером с Юпитер, но гораздо легче: их плотность сравнима с плотностью сахарной ваты.
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Исследовательская группа выявила два новых интересных объекта, анализируя данные миссии НАСА Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Планеты TOI-791 b и TOI-791 c, вращающиеся вокруг звезды, похожей на Солнце и обозначенной как TOI-791, примерно сопоставимы по размеру с Юпитером, но имеют лишь малую часть его массы.Изображение: нейросеть qwen

Исследование, впервые представляющее эти две планеты, было опубликовано 24 июня в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of University of Oxford.

Звезда TOI-791 расположена примерно в 1113 световых годах от Земли и наблюдалась в течение семи лет космическим телескопом TESS. Аппарат использует транзитный метод, то есть его камеры регистрируют крошечные колебания яркости, которые происходят, когда планета проходит перед звездой. Именно так TESS в конечном итоге обнаружил планеты TOI-791 b и TOI-791 c.

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Однако особенность этих планет заключается не в самом их существовании, а в их уникальном составе. NASA пишет в пресс-релизе: «TOI-791 b почти такого же размера, как Юпитер, но составляет всего 3,0 процента его массы. TOI-791 c еще больше Юпитера, но составляет всего 5,9 процента его массы». Таким образом, плотность этих двух планет сравнима с плотностью сахарной ваты.

В прошлом были обнаружены и другие планеты с удивительно низкой плотностью, но TOI-791 b и TOI-791 c являются самыми «легкими» из всех, по данным NASA. Анализ данных показал, что планеты вращаются вокруг своей звезды таким образом, что это позволяет им гравитационно влиять друг на друга. TOI-791 b и TOI-791 c попеременно притягиваются друг к другу, изменяя таким образом время своих транзитов перед звездой.

Записи космического телескопа выявили изменение периодов обращения обеих планет. Ученые смогли рассчитать их массы на основе этих данных. Дальнейшие исследования позволят узнать больше о химическом составе атмосфер планет, влиянии вращения на их форму и взаимосвязи между наклоном центральной звезды и их орбитами.

#космос #nasa #астрономия #наса #планеты
Источник: academic.oup.com
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