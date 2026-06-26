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kosmos_news
Microsoft считает достаточным 8 ГБ оперативной памяти для корректной работы ноутбуков с Windows 11
Microsoft пересмотрела свои рекомендации по объему оперативной памяти, необходимой для ноутбуков Surface, в сторону уменьшения.
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Microsoft пересмотрела свою оценку необходимого объема оперативной памяти для ноутбука с Windows в сторону уменьшения. Как отмечает онлайн-журнал Windows Latest, компания обновила раздел часто задаваемых вопросов на странице обзора ноутбуков Surface.
Изображение: нейросеть qwen

«Устройства с 8 ГБ памяти предназначены для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, потоковая передача видео, учеба и работа с приложениями для повышения производительности», — заявляет компания.

Microsoft отмечает, что 8 ГБ достаточно для обеспечения «плавной работы» при «обычном использовании». По словам Microsoft, покупатели устройства с 16 ГБ и более памяти, получают «дополнительный запас для многозадачности и ресурсоемких приложений». Кроме того, больший объем памяти позволяет использовать Copilot+ и другие функции, включая «расширенные возможности ИИ».

Такое заявление компании стало неожиданностью, учитывая, что Microsoft в последние годы заявляла, что 16 ГБ — это минимум для оптимального использования Windows 11. В начале февраля 2026 года в блоге Microsoft было опубликовано сообщение, в котором 32 ГБ описывались как идеальное решение для геймеров.

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В марте этого года Apple выпустила MacBook Neo за 599 долларов. Бюджетная версия поставлялась с 8 ГБ оперативной памяти — и тем не менее впечатлила экспертов своей производительностью. Microsoft заказала отчет, в котором сравнивалась производительность MacBook Neo с различными ноутбуками Windows 11 с 16 ГБ оперативной памяти. Результат, конечно же, был в пользу Microsoft. Вскоре после этого Microsoft также выпустила ноутбук с 8 ГБ оперативной памяти. Начальная цена в 1299 долларов примерно вдвое превышала стоимость конкурента от Apple.

Еще одна причина, по которой Microsoft внезапно стала оценивать 8 ГБ как достаточный объем, вероятно, связана с текущим дефицитом оперативной памяти. Такие компании, как Microsoft, сами создали этот дефицит из-за спроса на чипы для приложений искусственного интеллекта.

#microsoft #игры #ноутбуки #windows 11 #память
Источник: windowslatest.com
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