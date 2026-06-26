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kosmos_news
В США разработали технологию для решения проблемы перегрева аккумуляторов электромобилей
Учёные создали теплопроводящий материал на основе бактериальной целлюлозы для улучшения охлаждения аккумуляторов электромобилей.
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Аккумуляторы электромобилей выделяют тепло во время зарядки и под нагрузкой. По мере повышения температуры окружающей среды рассеивание этого тепла становится серьезной проблемой. Кроме того, литий-ионные элементы, используемые в большинстве аккумуляторов, надежно работают только в диапазоне температур от 15 до 35 °C.
Изображение: нейросеть qwen

Как сообщает ingenieur.de, по мере повышения температуры они быстрее изнашиваются. Таким образом, можно предположить, что нынешняя жара, когда температура достигает 40 °C, негативно сказывается на батареях электромобилей. Американские ученые-материаловеды из Университета Теннесси и Университета Акрона разработали метод, направленный на улучшение регулирования температуры в батареях.

Исследователи сосредоточились на так называемом термоинтерфейсном материале, который находится между батарейным элементом и системой охлаждения и предназначен для более быстрого рассеивания тепла. Разработанный материал, как утверждается, рассеивает тепло в десять раз лучше, чем существующие материалы. Для достижения этого исследователи использовали бактерии.

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В частности, они снабжали специальные бактерии сахаром, чтобы те производили так называемую бактериальную целлюлозу. Это тонкие волокна, которые исследователи затем позволили расти вместе с флюорографами. В результате получилась структура, хорошо проводящая тепло, но практически не проводящая электричество. Это может предотвратить короткие замыкания.

Бактериальная целлюлоза уже ранее перерабатывалась в теплопроводящие пленки. Однако новизна заключается в том, что бактерии позволяют флюорографу расти непосредственно в структуре, как сообщает ingenieur.de.

Еще одно преимущество перед существующими методами: теплопроводящий материал формируется при комнатной температуре в воде, а не с использованием химикатов и при высоких температурах. В лабораторных условиях материал достиг теплопроводности до шести ватт.

Однако технология еще не совсем готова для использования в батареях электромобилей. В настоящее время производство одного изделия из данного материала занимает дни или даже недели. В будущем исследователи планируют ускорить производство и масштабировать этот процесс для электроники и батарей.

#сша #технологии #электромобили #аккумуляторы
Источник: ingenieur.de
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