Предприятие в пригороде Санкт-Петербурга было отстроено в рекордные сроки практически с нуля, стало одним из самых роботизированных автопроизводств в стране и сейчас готовит к запуску новые модели.

Издание «Фонтанка» посетило производственные площадки автозавода в Шушарах под Петербургом, где выпускаются российские кроссоверы Jeland. Сообщается, что этот бывший завод General Motors после модернизации является одним из самых роботизированных автопроизводств в России.

Фото: «Фонтанка»

До 2015 года на построенном в 2008 году предприятии в Шушарах выпускались Chevrolet Cruze и Opel Astra для General Motors. Затем американцы ушли из России. Только в 2024 году активы купила компания «АГР». Новый завод после почти десятилетнего простоя пришлось отстраивать практически с нуля. Летом 2025 года на предприятие начало поступать оборудование, а уже в начале нынешнего года производство машин возобновилось. В апреле компания представила первый собранный в Северной столице Jeland. В мае был выпущен премиальный Esteo.

Успех предприятия обусловлен кадрами: на заводе работают 2500 человек, в том числе специалисты ушедших из страны зарубежных брендов, а также перешедшие сотрудники из «Автотор» и «АвтоВАЗ». Поддержку оказали и партнеры из Китая. Фото: «Фонтанка»

Сейчас завод работает в две смены. В скором времени планируется производство Jeland j8 (в дополнении к моделям j6, j7 и Esteo MX). В сутки собираются 300 автомобилей, то есть каждые три минуты с конвейера сходит новая машина.

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Спрос на произведенные в России автомобили растет, поэтому компания рассматривает вариант перехода на работу в три смены. Цель: выпускать 400 машин в сутки. На заводе налажен полный цикл производства, все процессы осуществляются непосредственно на площадках в Шушарах.

Отмечается роботизация автопроизводства: на предприятии действуют 122 машины, собирающие платформы машин, занимающиеся сваркой узлов и прочими процессами. Результаты также оценивает робот с помощью ИИ.

Управление роботами осуществляется специально программой. Контроль качества сборки тоже автоматизирован: для проверки на герметичность машина проходит через созданный на конвейере ливень. Качество сварки тестируется ультразвуком. Однако некоторые процессы выполняют люди: например, проверку на наличие мелких вмятин на корпусе доверяют только специально обученному специалисту.

Нынешний уровень локализации сборки автомобилей пока не раскрывается, однако предполагается постепенное увеличение доли российских компонентов.