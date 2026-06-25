Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Группа АГР впервые показала производственные площадки импорозамещённого автозавода GM в Шушарах
Предприятие в пригороде Санкт-Петербурга было отстроено в рекордные сроки практически с нуля, стало одним из самых роботизированных автопроизводств в стране и сейчас готовит к запуску новые модели.
реклама

Издание «Фонтанка» посетило производственные площадки автозавода в Шушарах под Петербургом, где выпускаются российские кроссоверы Jeland. Сообщается, что этот бывший завод General Motors после модернизации является одним из самых роботизированных автопроизводств в России.
Фото: «Фонтанка»

До 2015 года на построенном в 2008 году предприятии в Шушарах выпускались Chevrolet Cruze и Opel Astra для General Motors. Затем американцы ушли из России. Только в 2024 году активы купила компания «АГР». Новый завод после почти десятилетнего простоя пришлось отстраивать практически с нуля. Летом 2025 года на предприятие начало поступать оборудование, а уже в начале нынешнего года производство машин возобновилось. В апреле компания представила первый собранный в Северной столице Jeland. В мае был выпущен премиальный Esteo.

Успех предприятия обусловлен кадрами: на заводе работают 2500 человек, в том числе специалисты ушедших из страны зарубежных брендов, а также перешедшие сотрудники из «Автотор» и «АвтоВАЗ». Поддержку оказали и партнеры из Китая.Фото: «Фонтанка»

Сейчас завод работает в две смены. В скором времени планируется производство Jeland j8 (в дополнении к моделям j6, j7 и Esteo MX). В сутки собираются 300 автомобилей, то есть каждые три минуты с конвейера сходит новая машина.

реклама

Спрос на произведенные в России автомобили растет, поэтому компания рассматривает вариант перехода на работу в три смены. Цель: выпускать 400 машин в сутки. На заводе налажен полный цикл производства, все процессы осуществляются непосредственно на площадках в Шушарах.

Отмечается роботизация автопроизводства: на предприятии действуют 122 машины, собирающие платформы машин, занимающиеся сваркой узлов и прочими процессами. Результаты также оценивает робот с помощью ИИ.

Управление роботами осуществляется специально программой. Контроль качества сборки тоже автоматизирован: для проверки на герметичность машина проходит через созданный на конвейере ливень. Качество сварки тестируется ультразвуком. Однако некоторые процессы выполняют люди: например, проверку на наличие мелких вмятин на корпусе доверяют только специально обученному специалисту.

Нынешний уровень локализации сборки автомобилей пока не раскрывается, однако предполагается постепенное увеличение доли российских компонентов.

#россия #технологии #автомобили #производство #импортозамещение #автопром #автомобилестроение #gm #ленинградская область #jeland
Источник: fontanka.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
МС-21-310 подтвердил дальность более 3800 километров в ходе лётных испытаний
Stadler представила первый в мире узкоколейный водородный поезд
Многопользовательский шутер от первого лица TTK набрал более 7 млн просмотров на платформе Roblox
В Новой Зеландии изучили «капсулу времени» возрастом миллион лет с неизвестными видами животных
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
Rockstar Games официально объявила дату релиза и стоимость предзаказов Grand Theft Auto VI
AMD подтвердила критическую проблему в драйвере Radeon Software Adrenalin 26.6.2 для Windows 10
Nvidia RTX 5090 Founders Edition вышла из строя в лаборатории Club386 из-за оплавленного 12V-2×6

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter