В объекте обнаружена высокая концентрация дейтерированной воды (чаще называемой тяжёлой водой, D₂O) и низкий уровень углерода-13.

С тех пор как межзвездная комета 3I/Atlas приблизилась к Земле достаточно близко в июле 2025 года для проведения измерений различными телескопами, анализ данных позволил составить четкую картину этого объекта. На этой неделе группа исследователей из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА опубликовала на Nature.com результаты химического анализа кометы. Два из измеренных значений дают новые подсказки о возрасте и происхождении кометы.

Изображение: нейросеть qwen

Для своего анализа, в частности, содержания льда в комете, исследователи использовали измерения, полученные с помощью ближнеинфракрасного спектрографа космического телескопа Джеймса Уэбба.

Команда ученых подтвердила результаты исследования, основанного на измерениях с радиотелескопа ALMA в Чили, проведенных в апреле 2026 года: вода в комете 3I/Atlas «богата дейтерием, более тяжелой формой водорода, примерно в тридцать раз больше, чем в кометах Солнечной системы».

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Таким образом, исследователи НАСА приходят к тому же выводу, что и их чилийские коллеги: комета должна была образоваться в особенно холодной среде, с температурой около -243 °C.

Кроме того, на основе измерений исследователи обнаружили очень низкую долю углерода-13 по сравнению с более распространенным углеродом-12. Это открытие дает важные подсказки о возрасте всего лишь третьей межзвездной кометы, наблюдаемой в нашей Солнечной системе.

Звездные системы, подобные нашей галактике Млечный Путь, накапливают углерод-13 очень медленно. Наше Солнце, образовавшееся 4,5 миллиарда лет назад, содержит значительно больше углерода-13, чем 3I/Atlas. Таким образом, комета должна быть значительно старше.

На основе своих измерений и ранее рассчитанной траектории исследователи теперь предполагают, что комета могла возникнуть около десяти-двенадцати миллиардов лет назад в чрезвычайно холодной области внутри Млечного Пути, то есть в ранние дни нашей галактики.