Это не первый случай вывода спутников на орбиту космическим аппаратом «Шенлун» (Shenlong), однако Китай не раскрывает подробности о миссиях небольшого многоразового космического челнока.

Китайский космический аппарат «Шенлун» (Shenlong), по всей видимости, вывел на орбиту некий объект. К такому выводу пришла коммерческая служба мониторинга космоса LeoLabs. На платформе X компания объявила, что 22 июня был обнаружен «неопознанный объект рядом с многоразовым китайским космическим аппаратом». Впервые он появился на космическом радаре Kiwi в Новой Зеландии.

Изображение: нейросеть qwen

«На основе дальнейших наблюдений в нашей глобальной сети и анализа с использованием LeoLabs Delta мы каталогизировали этот объект и с высокой степенью уверенности пришли к выводу, что он был запущен китайским космическим аппаратом», — пишет LeoLabs в сообщении на X.

Природа объекта неясна. Однако, по данным LeoLabs, активность соответствует установленной схеме предыдущих миссий Shenlong. Во время миссий 2 (2023, 276 дней) и 3 (2023/24, 266 дней) наблюдались повторные запуски спутников. Кроме того, Shenlong совершал групповые полеты со спутниками и выполнял маневры захвата и стыковки. Shenlong был впервые запущен в 2020 году и оставался на орбите в течение двух дней.

Четвертая и последняя миссия китайского беспилотного мини-шаттла началась 7 февраля с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. «Шенлун» вышел на круговую орбиту на высоте приблизительно 593 километра.

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Пока Китай не раскрывает подробностей о миссиях «Шенлуна». Между тем Космические силы США также регулярно отправляют свой космический аппарат X-37B на низкую околоземную орбиту для тайных, длительных миссий.

Официальных фотографий космического аппарата, разработанного Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC), не существует. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что «Шенлун» может быть похож по размерам и функциям на самолет Boeing X-37B Космических сил США.