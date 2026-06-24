Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Госдума отказалась направлять в Роскомнадзор запрос КПРФ о целесообразности блокировки Telegram
Депутаты КПРФ обратились с соответствующим запросом к регуляторам и поддержали обращение основателя телеканала «Царьград» Малофеева, который ранее назвал блокировку Telegram «имитацией безопасности».
реклама

На этой неделе предприниматель Константин Малофеев на сайте российского информационно-аналитического телеканала «Царьград» назвал недостатки отечественного мессенджера МАКС, отметив, что он уступает частному Telegram практически по всем статьям. Общественный деятель призвал разблокировать Telegram. Депутаты КПРФ обратили внимание на заявление бизнесмена и выступили с предложением запросить в Роскомнадзоре и Минцифры данные «об эффективности и целесообразности» блокировки мессенджера Павла Дурова. Запрос был отклонен Госдумой, сообщает «Коммерсант».
Изображение: нейросеть qwen

Инициативу коммунистов поддержали всего 73 депутата из 450, при этом большинство парламентариев вообще не проголосовали. Напомним, для отправления официального запроса в ведомства необходимо было набрать 226 голосов минимум.

Представитель КПРФ Сергей Обухов пояснил, что партия поддерживает обращение Малофеева, в частности на заявление общественного деятеля обратили внимание «коммунисты из группы по защите христианских ценностей».

реклама

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский назвал решение обратиться с запросом к регуляторам популизмом. По его словам, санкции в отношении различных сервисов обоснованы и возникают из-за несоблюдения платформами российского законодательства. Соответствующие требования были приняты самими депутатами еще в 2017 году, в том числе за проект 9 лет назад проголосовали 30 коммунистов, напомнил Боярский.

Депутат назвал инициативу КПРФ «странной», поскольку по сути коммунисты сомневаются в целесообразности исполнения принятых ими же законов. В разговоре с изданием «Коммерсант» Обухов рассказал, что инициативная группа хотела получить информацию конкретно о целесообразности блокировок популярного мессенджера. Если Telegram действительно что-то нарушает, то регуляторы должны рассказать об этом.

Однако в настоящее время никто не понимает, что происходит, какие конкретно требования платформа согласилась выполнять, а какие нет. Поэтому запрос вполне обоснован: речь, по мнению депутата, идет об исполнении комитетом по информационной политике своей «контрольной функции».

#россия #telegram #мессенджер #макс
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство Ту-214 ведётся вручную вопреки планам конвейеризации
Первая созданная с помощью вайб-кодинга MMORPG World of ClaudeCraft вышла в открытом доступе
Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Samsung распространяет ChatGPT среди сотрудников для автоматизации и программирования
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей
Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Стоимость мобильного процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro может превысить $216
Эксперт сравнил производительность RX 9060 XT на PCIe 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Китайская натрий-ионная батарея сравнялась по качеству с литий-ионной от Tesla
Инсайдер показал смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 с угловатым дизайном
Гибернация в Windows 11 — режим экономии энергии может существенно сократить ресурс SSD‑накопителя
Дефицит памяти для потребительского рынка приводит к стремительному росту цен на DDR2
Сертификация ПД-8 не гарантирует полной готовности SJ-100 к эксплуатации
Беспилотный вертолёт SKY-TRUCK из Беларуси готовят к испытаниям в пустыне
Эксперт протестировал Steam Machine в популярных играх и сравнил fps с целым рядом видеокарт
ЛМС-192 «Освей» привлёк внимание главы Минобороны Беларуси
Серийный выпуск внедорожника Sollers S9 стартует в России в сентябре

Популярные статьи

Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter