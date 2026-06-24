Депутаты КПРФ обратились с соответствующим запросом к регуляторам и поддержали обращение основателя телеканала «Царьград» Малофеева, который ранее назвал блокировку Telegram «имитацией безопасности».

На этой неделе предприниматель Константин Малофеев на сайте российского информационно-аналитического телеканала «Царьград» назвал недостатки отечественного мессенджера МАКС, отметив, что он уступает частному Telegram практически по всем статьям. Общественный деятель призвал разблокировать Telegram. Депутаты КПРФ обратили внимание на заявление бизнесмена и выступили с предложением запросить в Роскомнадзоре и Минцифры данные «об эффективности и целесообразности» блокировки мессенджера Павла Дурова. Запрос был отклонен Госдумой, сообщает «Коммерсант».

Изображение: нейросеть qwen

Инициативу коммунистов поддержали всего 73 депутата из 450, при этом большинство парламентариев вообще не проголосовали. Напомним, для отправления официального запроса в ведомства необходимо было набрать 226 голосов минимум.

Представитель КПРФ Сергей Обухов пояснил, что партия поддерживает обращение Малофеева, в частности на заявление общественного деятеля обратили внимание «коммунисты из группы по защите христианских ценностей».

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Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский назвал решение обратиться с запросом к регуляторам популизмом. По его словам, санкции в отношении различных сервисов обоснованы и возникают из-за несоблюдения платформами российского законодательства. Соответствующие требования были приняты самими депутатами еще в 2017 году, в том числе за проект 9 лет назад проголосовали 30 коммунистов, напомнил Боярский.

Депутат назвал инициативу КПРФ «странной», поскольку по сути коммунисты сомневаются в целесообразности исполнения принятых ими же законов. В разговоре с изданием «Коммерсант» Обухов рассказал, что инициативная группа хотела получить информацию конкретно о целесообразности блокировок популярного мессенджера. Если Telegram действительно что-то нарушает, то регуляторы должны рассказать об этом.

Однако в настоящее время никто не понимает, что происходит, какие конкретно требования платформа согласилась выполнять, а какие нет. Поэтому запрос вполне обоснован: речь, по мнению депутата, идет об исполнении комитетом по информационной политике своей «контрольной функции».