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kosmos_news
Школьник из Москвы изобрёл носимое устройство для предупреждения незрячих людей о препятствиях
Датчик на носимом устройстве в форме повязки сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы: чем ближе объект, тем сильнее вибрация.
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Ученик 10-го класса московской школы №2120 Александр Поляков создал носимое устройство, которое позволяет незрячим и слабовидящим людям безопасно перемещаться по городу. Изделие с ультразвуковым эхолокатором реализовано в форме повязки; оно крепится на голову и вибрацией сигнализирует о приближении к объектам — чем ближе препятствие, тем сильнее механические колебания.
Изображение: Московски департамент образования и науки

Данное устройство призвано помочь обходить препятствия, которые невозможно нащупать тростью. Речь идет об объектах, находящихся на уровне головы и плеч — свисающие с деревьев ветки, дорожные знаки, козырьки подъездов и пр.

Сообщается, что встроенный в устройство датчик сканирует окружающее пространство. Специальный микроконтроллер преобразует данные о расстоянии до объекта в тактильный сигнал, то есть изделие начинает вибрировать.

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На рынке уже существуют подобные системы, которые информируют об объектах впереди звуковыми сигналами. Однако разработка московского школьника позволяет человеку не отвлекаться на звук и воспринимать на слух шум улицы (шум автомобилей, голоса и пр.). Это, по словам десятиклассника, важный фактор безопасности человека в открытой среде. Изделие работает на батарее и может переходить в спящий режим при отсутствии движения.

По словам юного инженера, вибрация носимого устройства не похожа на вибрацию смартфона или часов. Она становится сильнее при приближении к объекту. Ультразвуковой датчик измеряет расстояние до препятствия, но не различает объекты. Пока что изделие существует в виде прототипа. В первоначальных испытаниях два-три срабатывания из десяти оказались ложными.

Автор разработки подчеркивает, что его проект не заменяет трость и слух, а дополняет их, закрывая ту самую слепую зону, которую не охватывают существующие аналоги. Планируются испытания с участием незрячих людей, доработка эргономики и подготовка к более масштабным полевым экспериментам.

#россия #технологии #инновации #москва #изобретения
Источник: kommersant.ru
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