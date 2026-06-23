Как сообщает Nikkei, цель этой инвестиции — снизить зависимость портфеля от доллара США.

Национальный корпоративный пенсионный фонд Японии откроет свою первую позицию в криптовалютах в 2026 финансовом году, согласно сообщению ведущей японской финансовой газеты Nikkei. Несколько японских компаний уже инвестировали в биткоин, но это относительно необычный шаг для более консервативных пенсионных фондов.

Изображение: нейросеть qwen

По данным Nikkei, криптовалюты рассматриваются как инструмент диверсификации из-за их низкой корреляции с долларом США. Айю Кигучи, исполнительный директор по инвестициям фонда, заявил, что доллар может «потерять свой статус резервной валюты». Он также отметил, что криптовалютный рынок «созрел» для таких инвестиций.

Фонд, управляющий пенсионными накоплениями более 20 000 японских сотрудников, имеет активы на сумму около 130 миллионов долларов. Согласно сообщениям местных СМИ, криптовалютная составляющая будет формироваться через пассивные фонды, управляемые крупным хедж-фондом.

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Вероятно, деньги будут в основном направлены в биткоин. BTC является ведущим криптовалютным активом и ведет себя в значительной степени независимо от индекса доллара (DXY), который измеряет динамику «американской валюты» по отношению к другим основным валютам.

Новый план является частью более широкой стратегии диверсификации. В 2025 финансовом году 80% средств фонда было инвестировано в активы, обеспеченные иенами, 5% — в другие валюты и 15% — в активы, обеспеченные долларами. Доля иены в портфеле будет снижена до 70%, в то время как валютам других развитых и развивающихся рынков, а также золоту и криптовалютам будет уделено больше внимания.

Целевое распределение биткоина и криптовалют соответствует рекомендациям BlackRock для своих клиентов. В отчете конца 2024 года говорится, что инвестирование 1-2% традиционного мультиактивного портфеля в BTC может быть выгодным.

В целом, запланированные инвестиции японского пенсионного фонда вряд ли будут значительными, но это решение демонстрирует, что более традиционные институциональные инвесторы все еще изучают инвестиции в биткоин и криптовалюты.