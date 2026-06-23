Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Пенсионный фонд Японии планирует инвестировать 1% в криптовалюты для диверсификации валютных потерь
Как сообщает Nikkei, цель этой инвестиции — снизить зависимость портфеля от доллара США.
реклама

Национальный корпоративный пенсионный фонд Японии откроет свою первую позицию в криптовалютах в 2026 финансовом году, согласно сообщению ведущей японской финансовой газеты Nikkei. Несколько японских компаний уже инвестировали в биткоин, но это относительно необычный шаг для более консервативных пенсионных фондов.
Изображение: нейросеть qwen

По данным Nikkei, криптовалюты рассматриваются как инструмент диверсификации из-за их низкой корреляции с долларом США. Айю Кигучи, исполнительный директор по инвестициям фонда, заявил, что доллар может «потерять свой статус резервной валюты». Он также отметил, что криптовалютный рынок «созрел» для таких инвестиций.

Фонд, управляющий пенсионными накоплениями более 20 000 японских сотрудников, имеет активы на сумму около 130 миллионов долларов. Согласно сообщениям местных СМИ, криптовалютная составляющая будет формироваться через пассивные фонды, управляемые крупным хедж-фондом.

реклама

Вероятно, деньги будут в основном направлены в биткоин. BTC является ведущим криптовалютным активом и ведет себя в значительной степени независимо от индекса доллара (DXY), который измеряет динамику «американской валюты» по отношению к другим основным валютам.

Новый план является частью более широкой стратегии диверсификации. В 2025 финансовом году 80% средств фонда было инвестировано в активы, обеспеченные иенами, 5% — в другие валюты и 15% — в активы, обеспеченные долларами. Доля иены в портфеле будет снижена до 70%, в то время как валютам других развитых и развивающихся рынков, а также золоту и криптовалютам будет уделено больше внимания.

Целевое распределение биткоина и криптовалют соответствует рекомендациям BlackRock для своих клиентов. В отчете конца 2024 года говорится, что инвестирование 1-2% традиционного мультиактивного портфеля в BTC может быть выгодным.

В целом, запланированные инвестиции японского пенсионного фонда вряд ли будут значительными, но это решение демонстрирует, что более традиционные институциональные инвесторы все еще изучают инвестиции в биткоин и криптовалюты.

#технологии #финансы #криптовалюта #биткоин #япония #доллар
Источник: coinpost.jp
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
Производство Ту-214 ведётся вручную вопреки планам конвейеризации
Астрономы нашли следы тёмной материи вокруг пяти сверхмассивных чёрных дыр
Первая созданная с помощью вайб-кодинга MMORPG World of ClaudeCraft вышла в открытом доступе
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
«Яндекс Фабрика» выпустила три новые модели велосипедов Raskat
Специалист по информационной безопасности превратил умную лампочку в автономную библиотеку книг
Вышел трейлер военного фильма «Пересечение» о знаменитой битве Красной армии Китая на реке Чишуй
Очередное обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) может быть запланировано и для ноутбуков
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
Bloomberg: Отказ ЕС от российского газа привёл к энергетической зависимости от США
Энтузиаст поделился опытом сборки топового компьютера за 130 000 рублей из комплектующих с Авито
Samsung распространяет ChatGPT среди сотрудников для автоматизации и программирования
Плазменная технология превращает влажную кофейную гущу в топливо за 90 секунд
Школьник из Москвы изобрёл браслет для определения приступа эпилепсии за секунды с точностью 98%
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter