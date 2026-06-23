Это пока единственный автомобиль с автопилотом, успешно сделавший круг на старейшей и самой сложной трассе всемирно известного автоспортивного комплекса Нюрбургринг.

На немецком гоночном комплексе Нюрбургринг традиционно проводятся соревнований. Также там на трассе Нордшляйфе мировые автопроизводители тестируют свои спорткары. Впервые автомобиль с системой автономного вождения проехал круг по Нордшляйфе с официальным хронометражем, без какого-либо вмешательства человека.

Фото: XiaomiXiaomi YU7 GT теперь является новым рекордсменом в определенной категории машин. Однако это связано не со временем, которое показал спорткар, а с тем, что YU7 GT в настоящее время является единственным автомобилем с автопилотом, успешно сделавшим круг на трассе.

Время, за которое проехал круг данный автомобиль (10:29.483), не особенно впечатляет по сравнению с тем, чего обычно добивается автомобиль Xiaomi на трассе. С водителем-человеком в апреле 2026 года было установлено время 7:22.755 — на целых 3 минуты быстрее.

YU7 — это среднеразмерный электрический внедорожник. Вариант GT оснащен батареей емкостью 101,7 кВт⋅ч. Его максимальная мощность эквивалентна 1004 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,92 секунды.

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Максимальная скорость составляет 300 км/ч. Для езды по Нордшляйфе автомобиль был оснащен пакетом Track Package, который включает определенную модификацию (снятие задних сидений и установку каркаса безопасности). YU7 GT поступил в продажу в Китае в мае 2026 года. Топовая модель стоит 429 900 юаней, что составляет приблизительно $60 000.