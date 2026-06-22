Германия, Канада, Приднестровье и практически все города России присоединились к приуроченной к Дню памяти и скорби акции

22 июня – День памяти и скорби. В России и во многих других странах вспоминают героев Великой Отечественной войны, а приуроченная к началу ВОВ акция «Свеча памяти» прошла как в нашей стране, так и за рубежом. О городах, принявших участие в акции в серии публикаций пишут РИА Новости.

Изображение: нейросеть qwen

В столице России в акции приняли участие более 3,5 тысяч человек. У стен Музея Победы в Москве традиционно зажгли 1418 свечей в память о трагическом событии, унесшем жизни миллионов жителей страны, заявили в пресс-службе главного военно-исторического музея страны. В этом году у стен музея на Поклонной горе зажженные 10 тысяч свечей составили огненную инсталляцию, в центре которой изображен маршал Георгий Жуков.

Аналогичная акция прошла в Перми вечером 21 июня на городской набережной. Жители выложили «Огненную картину войны» из нескольких тысяч свечей. Вкладу региона в победу был посвящен спектакль, который показали местные актеры.

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Во Владивостоке утром 22 июня жители Приморья, в том числе граждане Китая, почтили память защитников отечества перед мемориалом «Боевая Слава Тихоокеанского флота». К Вечному огню возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

В Улан-Удэ акция прошла на Мемориале Победы, в память о героях ВОВ прозвучали оружейные залпы. На мероприятии присутствовали представители правительства Бурятии, городской администрации и почетные гости.

В Санкт-Петербурге на акции особо вспоминали тяжелые годы блокады Ленинграда. В память подвигу города была на Дворцовой площади создана огненная картина из 120 тысяч свечей, огонь для зажжения которых доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле.

В Ростове-на-Дону жители города выложили из тысячи свечей фразу «Помним героев». На Камчатке волонтеры в Петропавловске-Камчатском выложили композицию из 8 тысяч свечей и лампад. В Парке Победы в Нижнем Новгороде из десяти тысяч свечей создали изображение легендарного грузовика ГАЗ-АА («полуторки»). Акцию поддержали жители Воронежа, Брянска и других российских городов.

Не забыли про подвиг героев и жители зарубежных стран. В Берлине свечи памяти зажгли в Трептов-парке. Инициаторами акции выступили представители посольств России и Беларуси, а также волонтеры из Германии и проживающие в ФРГ россияне. Аналогичная акция прошла в Тирасполе на Мемориале Славы и в Канаде (Оттава).