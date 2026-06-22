Редактору издания «ТехИнсайдер» удалось сэкономить около 60 000 рублей на комплектующих со вторичного рынка, среди прочего он купил AMD Ryzen 7 9800X3D за 23 500 руб., GeForce RTX 5070 за 45 000 руб., планки DDR5-5600 за 24 000 руб., SSD и HDD за 12 000 руб.

Редактор издания «ТехИнсайдер» рассказал, как смог собрать свой первый мощный компьютер из комплектующих, купленных на Авито. Дмитрий Мухарев изначально обладал бюджетом в 150 000 рублей, а новый ПК сейчас стоит намного дороже. Поэтому он обратил внимание на ресейл, чтобы собрать топовое устройство за приемлемые деньги и высокого качества. Фото: avitopc.techinsider.ru

Журналист приобрел на Авито б/у компьютерный корпус Lian Li Lancool III RGB за 7 000 рублей, что, по словам автора публикации, на 10 000 рублей дешевле, чем в российских маркетплейсах. Выбор данной модели обусловлен заявленными характеристиками. Задача — собрать топовый компьютер, а для этого желательно качественное охлаждение. В данном корпусе уже установлены вентиляторы и есть возможность подключить системы жидкостного охлаждения. Также присутствуют необходимые для полноценной эксплуатации разъемы.

Дмитрий Мухарев решил собрать ПК на сокете AM5 и нашел в объявлении материнскую плату Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE за 13 500 рублей (в магазинах новая модель стоит дороже). Сообщается, что эта системная плата специально сделана для сборок и совместима с комплектующими самого разного уровня.

реклама

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D обошелся в 23 500 рублей (новая модель стоит от 40 000 рублей). Пользующийся особой популярностью у геймеров, он даже превосходит такие модели как Intel Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K.

Учитывая сильный нагрев выбранного процессора, сборщик приобрел мощный кулер Thermalright Phantom Spirit 120 EVO — новый стоит от 6000, а на вторичном рынке удалось найти за 3900 рублей.

Оперативная память в настоящее время является самым проблемным элементом в процессе сборки ПК, поэтому журналист не пожалел 24 000 рублей на две планки Kingston Fury Beast Black DDR5-5600 (в магазине такой набор обошелся бы на 6 0000 дороже). Две планки работают быстрее одной при том же объеме 32 ГБ.

Видеокарта GeForce RTX 5070 обошлась в 45 000 рублей, при этом в магазинах она стоит от 55 000 рублей. Карта должна потянуть практически все игры в Full HD на высоких настройках графики.

Сборщик прикупил сразу два накопителя: Kingston NV3 объемом 1 Тбайт за 10 000 рублей и HDD WD Blue на 2 ТБ для хранения различного контента (2 300 рублей). В магазинах такие накопители стоят 15 000 и 6 000 рублей соответственно.

Для мощного железа необходим достойный блок питания, поэтому энтузиаст остановил свой выбор на Cooler Master MWE Gold 850 V2 мощностью 850 Вт (5 500 рублей).

Таким образом, стоимость сборки составила 134 700 рублей, а экономия по сравнению с новыми комплектующими — почти 60 000 рублей, сообщает Дмитрий Мухарев:

Фото: avitopc.techinsider.ru

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQBb, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQBe, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQBi, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQG2, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQG5, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQLR, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRQLU, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRjWi, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRjb5, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRjjx, erid: 5jtCeReNx12oajzeWMSRjpR