Человекоподобный робот скоро будет управлять 100 магазинами шаговой доступности, что свидетельствует о выходе на совершенно новый уровень интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

В азиатском экономическом мегаполисе Гонконге скоро откроется круглосуточный магазин шаговой доступности, который послужит технико-экономическим обоснованием широкого масштабирования робототехники в торговой сфере. Как сообщает Futurism, один человекоподобный робот будет выполнять все задачи на кассе (изначально в небольшом киоске), а в среднесрочной перспективе планируется расширение сети еще на 100 точек.

Изображение: нейросеть qwen

В основе проекта лежит концепция так называемого воплощенного ИИ (Embodied AI), при которой системы физически взаимодействуют с окружающей средой и принимают решения в режиме реального времени. Министр финансов Гонконга Пол Чан Мо-по, как сообщает South China Morning Post, назвал открытие важным шагом на пути к воплощению этой технологии в реальность и ее интеграции в повседневную жизнь населения.

За техническую реализацию отвечает пекинская компания Galbot. Используемый робот, получивший имя «Сяо Гай» (Xiao Gai), имеет высоту около 1,67 метра и использует размах рук более 1,80 метра для расстановки товаров на полках, выбора продуктов для покупателей и самостоятельной обработки платежей.

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Мобильная торговая точка на колесах на набережной Хун Хом предлагает широкий ассортимент товаров, от повседневных закусок до безрецептурных лекарств. Компания ожидает, что инновационное решение магазина увеличит посещаемость до 40 процентов, что должно стать экономической основой для запланированного развертывания системы в десяти разных городах.

Предстоит выяснить, насколько надежно система из Азии будет справляться с непредвиденными ситуациями или техническими сбоями в торговом зале. На практике полная передача бизнес-процессов автономным машинам обычно требует значительно более тщательного мониторинга, чем предполагают оптимистичные планы разработчиков на начальном этапе.