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kosmos_news
Школьник из Москвы изобрёл браслет для определения приступа эпилепсии за секунды с точностью 98%
Носимое устройство может само вызвать помощь в случае опасных показателей — модель машинного обучения загружена прямо в браслет, оповещение уходит через Bluetooth.
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Ученик 10-го класса московской школы №2086 Алексей Емельянов создал носимое устройство в форме браслета для определения приступа эпилепсии. Этот детектор призван за секунды диагностировать внезапный сбой в работе головного мозга, вызванный кратковременным аномальным всплеском электрической активности нейронов. ТАСС сообщает, что устройство создано на базе специального датчика и модели машинного обучения. Все компоненты встроены в микроконтроллер браслета.
Изображение: нейросеть qwen

Датчик движения на устройстве постоянно мониторит положение человека. При фиксации резких, нетипичных колебаний сразу по нескольким осям электроника определяет, насколько опасная ситуация. ИИ классифицирует событие должным образом, благодаря огромному количеству данных. Ученик московской школы при создании модели машинного обучения собрал необходимые данные для обучения — более 200 замеров имитации приступов и столько же — обычной повседневной активности.

При фиксации опасного состояния датчик на устройстве отправляет сигнал на смартфон носителя браслета по Bluetooth Low Energy — это энергоэффективная версия беспроводной технологии для передачи небольших объемов данных на короткие расстояния. Далее приложение автоматически запускает таймер на 10 секунд, и если владелец устройства в порядке, то может отменить экстренный вызов. Если человек, например, потерял сознание и не отключил таймер, то приложение отправляет СМС/осуществляет звонок на определенный номер.

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Прототип устройства уже был испытан: точность распознавания приступов составляет 97,8%. Школьник намерен усовершенствовать модель, предоставив для обучения данные реальных пациентов. Также в планах минимизировать конструкцию браслета и улучшить энергопотребление.

Ученик 10-го класса по сути представил работоспособную альтернативу дорогостоящим медицинским системам мониторинга здоровья, при этом его разработка не нуждается в стационарном сервере, а вся система размещена в компактном браслете.

#россия #технологии #москва #изобретения
Источник: tass.ru
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