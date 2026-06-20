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Российский 300-метровый арктический танкер-перевозчик СПГ «Константин Посьет» принят в эксплуатацию
Первоначально серию аналогичных танкеров строили по российскому заказу в Южной Корее, но теперь суда производятся исключительно в России, в частности на заводе «Звезда».
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В июне вошел в строй российский супертанкер-газовоз «Константин Посьет» для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Он был построен на дальневосточной верфи «Звезда». Это уже второй танкер из этой серии. Первое судно «Алексей Косыгин» введено в эксплуатацию совсем недавно — в декабре прошлого года.
Источник: завод «Звезда»

ARC7 считается высшим арктическим ледовым классом транспортных судов по классификации Российского морского регистра судоходства (РС). Танкеры могут самостоятельно ходить в условиях сплошных арктических льдов толщиной до 2–2,1 метра и эксплуатироваться в суровых климатических условиях при температурах до -52°C.

Новый проект, танкер-газовоз «Константин Посьет», знаменует собой большой шаг вперед для России в высокотехнологичном судостроении. Ввод в эксплуатацию этого судна происходит в период неопределенности на мировых энергетических рынках и в торговле, поэтому надежная транспортировка СПГ важна как никогда. Судно должно повысить доверие к цепочке поставок СПГ.

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Новый танкер может перевозить гораздо больше груза, чем многие современные стандартные суда для транспортировки СПГ. Его длина составляет 300 метров, и он использует новейшую систему для хранения и транспортировки сжиженного природного газа при очень низких температурах.

Судно может перевозить 172 600 кубических метров СПГ, что делает его одним их крупнейших танкеров для перевозки СПГ из когда-либо построенных. Корпус корабля модернизирован таким образом, чтобы танкер без труда проходил в мелководных районах, таких как Обская губа.

Благодаря большей грузоподъемности, судоходные компании могут перевозить больше СПГ за меньшее количество рейсов, что делает международную торговлю более эффективной. Судно также спроектировано для работы с большинством крупных терминалов СПГ по всему миру, поэтому оно может курсировать по многим международным маршрутам.

Присутствующий на церемонии приема в эксплуатацию судна премьер-министр России отметил важность введения в строй нового танкера для отечественного машиностроения и судостроительной отрасли. Михаил Мишустин высоко оценил эффективность таких танкеров для работы в суровых условиях Арктики.

На очереди — строящиеся сейчас на «Звезде» третий и четвертый в серии арктические газовозы — «Пётр Столыпин» и «Сергей Витте». При этом в 2026 году заказчик получит один из них. Новые супертанкеры будут использоваться в проекте «Арктик СПГ-2» по добыче газа в России за Полярным кругом и его транспортировке по Северному морскому пути.

#россия #импортозамещение #флот #судостроение #звезда #северный морской путь #арктик спг-2 #arc7 #совкомфлот #алексей косыгин #константин посьет #ледокольный газовый танкер #новый танкер
Источник: paluba.media
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