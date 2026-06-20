Исследователи обнаружили на Марсе камень, который давно известен на Земле, и может дать совершенно новые сведения об истории Красной планеты.

Международная группа ученых обнаружила на Марсе новый тип камня. Это открытие дает редкую возможность заглянуть в прошлое Марса и может помочь исследователям лучше понять историю планеты, насчитывающую приблизительно 4,5 миллиарда лет. Найденный на Марсе впервые камень — это гранат. Это минерал из класса силикатов, известный прежде всего своими насыщенными красными оттенками, и с древних времен он используется в ювелирных изделиях. По сути, это драгоценный камень.

Изображение: нейросеть qwen

Кроме того, это ключевой минерал в геологии, предоставляющий важные данные о тектонических силах, процессах рудообразования и взаимодействии флюидов и горных пород, формирующих земную кору и мантию. Открытие этого минерала может дать ключ к пониманию температур и процессов, которые сформировали Марс миллиарды лет назад.

Джеймс Дарлинг, профессор наук о Земле и планетах в Университете Портсмута, заявил в университетском пресс-релизе:

«Полученные данные добавляют новое измерение к нашему пониманию геологии Марса и открывают захватывающее новое окно в эволюцию нашего планетарного соседа».

реклама

По словам исследовательской группы, этот тип породы может дать подсказки о том, как Марс менялся на протяжении своей истории, и предложить новые сведения о древних условиях, в которых могли образоваться гранат и связанные с ним минералы. Минерал был обнаружен в марсианском метеорите NWA 8171.

Сообщается, что «на Марсе тепло и давление, необходимые для образования граната в результате метаморфизма, могли быть вызваны падением метеорита на марсианскую поверхность, подъемом магмы в марсианскую кору или обоими факторами». До сих пор неясно, образовался ли этот камень на Марсе или попал туда во время падения метеорита. Ученые надеются узнать больше о происхождении и истории граната на Марсе, измерив изотопы кислорода в этом типе породы и объединив эти данные с информацией марсохода.