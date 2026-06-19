Верхняя ступень коммерческой ракеты Zhuque-2E, запущенной на прошлой неделе, разрушилась на орбите, разбросав обломки в одном из самых загруженных районов низкой околоземной орбиты.

Согласно имеющейся на данный момент информации, верхняя ступень китайской ракеты Zhuque-2E разрушилась на низкой околоземной орбите. Инцидент произошел вскоре после запуска ракеты-носителя Zhuque-2E, которая 9 июня вывела на орбиту два демонстрационных спутника для испытаний связи. Сообщается, что разрушение произошло после завершения основной миссии, вероятно, во время запланированного маневра схода верхней ступени с орбиты. Изображение: нейросеть qwen

По данным экспертов LeoLabs, в результате инцидента образовалось от 100 до 150 фрагментов космического мусора. Эти фрагменты находятся на низкой околоземной орбите, где работают Международная космическая станция (МКС) и спутники Starlink. Космические силы США (USSF) подтвердили инцидент и объявили о начале детального анализа. В официальном заявлении подчеркивалось, что в настоящее время нет угрозы для пилотируемых космических полетов, и все обнаруженные объекты включены в системы мониторинга орбитального движения.

По мнению экспертов, большая часть мусора не останется на орбите надолго. Значительная часть фрагментов сгорит в атмосфере в течение нескольких месяцев. Однако до тех пор мусор может представлять опасность столкновения, особенно для спутников Starlink, работающих на аналогичных высотах. Стоит отметить, что Zhuque-2E — это модернизированная версия Zhuque-2. Изменения касаются прежде всего его длины, которая была уменьшена до 47,3 метров. Также был установлен новый двигатель, TQ-15A, заменивший один TQ-12А и четыре TQ-11. Двигательная установка нижней ступени состоит из четырех двигателей TQ-12А, работающих по газогенераторному циклу и на метанолоксном (жидкий метан-жидкий кислород) топливе.

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В настоящее время на околоземной орбите находятся тысячи действующих спутников и множество неактивных объектов, включая фрагменты ракет-носителей. Хотя большинство из них удаляются с орбиты после завершения миссии либо путем контролируемого схода с орбиты, либо путем естественного схода, приведенный выше пример демонстрирует, что этот процесс не всегда проходит так, как задумано. Большинство этих объектов относительно малы, некоторые из них имеют размер менее одного сантиметра. Однако все они представляют потенциальную опасность для действующих спутников или космических станций, поскольку движутся с очень высокими скоростями.