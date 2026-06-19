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kosmos_news
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Лётчик Олег Смирнов оценил перспективы нового импортозамещеного лайнера.
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Новый флагманский российский узкофюзеляжный самолет МС-21-310 оснащен двигателем ПД-8 и считается самым перспективным лайнером, собранным полностью из компонентов отечественного производства. Согласно оценкам некоторых специалистов, воздушное судно ничем не уступает западным аналогам. С этой точкой зрения частично согласен заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Фото: Ростех

Эксперт считает, что отечественная машина даже превосходит самолёты Boeing и Airbus. При этом, по словам Смирнова, пока нет четких сигналов о том, что МС-21-310 начнет эксплуатироваться в 2027 году, как ожидают производители.

Смирнов не исключил, что воздушное судно может подняться в небо в декабре следующего года, однако уточнил, что такие предположения ни на чём не основаны. Также он обратил внимание на позитивные отзывы о лайнере. В частности, говорят о том что МС-21 «лучший в мире — лучше Boeing и Airbus». Смирнов тоже отмечает продемонстрированные технологические характеристики отечественной машины. По его мнению, теоретически для профессиональных пилотов и пассажиров «самолет замечательный».

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В сравнении МС-21 с Airbus A320 и Boeing 737 MAX российский самолет действительно выглядит очень достойно. Отечественная машина превосходит конкурентов за счет передовой архитектуре крыла и в целом конструктивных решений. Также МС-21 имеет все шансы стать самым комфортабельным самолетом в своем классе.

Это в первую очередь связано с диаметром фюзеляжа, который составляет 406 сантиметров, что значительно больше, чем у Airbus A320 (394 сантиметра) и Boeing 737 (376 сантиметров). Это решение должно, помимо прочего, позволить пассажирам проходить мимо служебной тележки экипажа к туалету без неудобных изгибов. Ширина прохода в МС-21-310 составляет 56 сантиметров, что на десять сантиметров больше, чем у ведущих европейских и американских самолетов. В результате посадка и высадка также должны быть быстрее. Кроме того, себестоимость MC-21-300 ниже, чем у Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

#россия #авиация #boeing #самолет #airbus #мс-21
Источник: www1.ru
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