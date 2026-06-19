Упаковка сама покажет, что еда испортилась: она меняет цвет рядом с мясом, рыбой и молочными продуктами, а в почве разлагается за две недели.

Ученик 10-го класса из Москвы Эльхан Шабанов создал прототип пищевой упаковочной плёнки, которая может сигнализировать о реальном сроке годности продукта. Эта упаковка меняет цвет, если продукт начинает портиться. Отмечается, что упаковка биоразлагаемая, то есть отвечает всем экологическим стандартам.

Изображение: нейросеть qwen

Цель проекта юного москвича — оперативно информировать потребителя о свежести продукта. Покупателю в магазине не нужно тратить время на тщательное изучение нанесенной на этикетку информации о сроке годности товара. Кроме того, в магазинах зачастую нарушается режим хранения пищевых товаров, и даже приемлемый срок годности на упаковке не может гарантировать свежесть продукции.

При изготовлении плёнки ученик использовал пищевой желатин, глицерин и природные водорастворимые растительные пигменты из краснокочанной капусты. Природные красящие вещества естественного происхождения действуют как индикаторы, и при изменении свойств продукта (пищевой ценности) цвет пленки меняется. Так, в случае с мясной или рыбной продукцией, изначально фиолетовая, упаковка сначала становится синей, а потом приобретает изумрудно-зелёный оттенок. В случае прокисания молочной продукции пленка окрашивается в розовый цвет.

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Таким образом, решение юного технолога призвано информировать потребителя о реальном состоянии/годности мяса, рыба или молока. Структура плёнки реагирует на внутреннюю среду внутри упаковки и может показать, когда лучше отказаться от покупки того или иного продукта.

Пленка из природных материалов может перерабатываться на сто процентов за две недели. Используемый в большинстве упаковочных материалах пластик разлагается десятки лет. Также биоразлагаемая упаковка нетоксична и безопасна, а соответствующую технологию можно воспроизвести даже в домашних условиях. Эльхан Шабанов планирует модифицировать пленку, сделав ее более влагостойкой. Для этого школьник хочет при изготовлении пленки заменить желатин на воск.