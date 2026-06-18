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kosmos_news
Астрономы выяснили причину регулярного нагревания экзопланеты HD 80606 b до 600°C
Далёкое небесное тело движется в космосе по необычной орбите, приближаясь к своей звезде на чрезвычайно близкое расстояние.
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Каждые 111 дней экзопланета HD 80606 b проходит необычную фазу, которая кардинально меняет её климат. На 248-м заседании Американского астрономического общества в Пасадене, штат Калифорния, исследовательская группа представила новые данные об объекте.
Художественное изображение экзопланеты HD 80606 b, которая сильно нагревается по мере приближения к своей звезде, похожей на Солнце. Изображение: NASA

Это небесное тело имеет массу примерно в четыре раза больше массы Юпитера и вращается вокруг своей звезды, подобной Солнцу, по крайне эллиптической орбите. Эта эксцентричная орбита отличает объект от большинства известных планет, которые остаются в непосредственной близости от своей звезды.

По мере приближения HD 80606 b к точке на своей орбите, ближайшей к Солнцу, температура быстро повышается. Среднеинфракрасный прибор на космическом телескопе Джеймса Уэбба зафиксировал повышение температуры примерно на 600°C.

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Из-за быстрого повышения температуры химический состав планеты и структура облаков меняются практически в реальном времени. Такие динамичные условия делают это небесное тело отличным объектом для наблюдения за атмосферными процессами при изменяющихся воздействиях.

Измерения основаны на спектроскопии — методе, который разлагает свет на составляющие его цвета, что позволяет делать выводы о температуре и химических элементах. Астрономы подчеркивает эффективность этого наблюдения: «Необычная орбита позволяет собирать данные в совершенно разных условиях всего за несколько часов и переносить эти результаты на другие экзопланеты».

Сбор данных требовал сложного планирования, поскольку телескоп Уэбба мог быть направлен на планету только в узком временном окне. Необходимо было учитывать положение Земли, а также короткий период пролета вокруг звезды.

#космос #астрономия #наса #планеты
Источник: science.nasa.gov
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