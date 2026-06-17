Запуск 36 спутников Amazon Leo с европейского космодрома в Куру (Французская Гвиана) состоялся в среду, 17 июня (в 15:22 по московскому времени), с помощью ракеты Ariane 64. Этот запуск стал первым с использованием четырех новых, более мощных твердотопливных ракетных ускорителей P160C. Спутники были выведены на низкую околоземную орбиту на высоте приблизительно 465 километров менее чем через два часа после запуска.
Миссия VA269, или LE-03, является третьим из 18 запланированных запусков Ariane 6 для Amazon Leo. Это восьмой запуск Ariane 6 в целом с момента его первого полета почти два года назад и третий в этом году.
По данным европейского поставщика услуг запуска Arianespace, новые твердотопливные ускорители 160C представляют собой первое крупное обновление Ariane 6. Они повышают мощность тяжелой ракеты-носителя. В результате Ariane 6 может вывести на орбиту на четыре спутника больше на VA269, чем на предыдущих запусках для Amazon Leo. По данным компании Arianespace, это самая тяжелая полезная нагрузка, когда-либо запущенная в космос ракетой Ariane.
По данным Arianespace, ускорители P160C входят в число крупнейших в мире цельнолитых твердотопливных ракетных двигателей, изготовленных из углеродного волокна. При длине 14,5 метров они на один метр длиннее предыдущего P120C и могут нести до 156 тонн топлива – на 14 тонн больше, чем P120C. Это означает на десять процентов большую мощность, чем у их предшественников. В результате грузоподъемность Ariane 6 увеличивается примерно на две тонны, достигая около 22 тонн на низкой околоземной орбите.
P160C был разработан совместно компаниями ArianeGroup и Avio. Он также предназначен для замены P120C в качестве первой ступени ракеты-носителя Vega-C. Первый полет меньшей европейской ракеты-носителя с P160C запланирован на 2028 год.