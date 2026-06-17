Новые твердотопливные ракетные ускорители P160C дебютировали в миссии VA269, они также будут использоваться на меньшей ракете Vega-C.

Запуск 36 спутников Amazon Leo с европейского космодрома в Куру (Французская Гвиана) состоялся в среду, 17 июня (в 15:22 по московскому времени), с помощью ракеты Ariane 64. Этот запуск стал первым с использованием четырех новых, более мощных твердотопливных ракетных ускорителей P160C. Спутники были выведены на низкую околоземную орбиту на высоте приблизительно 465 километров менее чем через два часа после запуска.

Фото: ЕКА

Миссия VA269, или LE-03, является третьим из 18 запланированных запусков Ariane 6 для Amazon Leo. Это восьмой запуск Ariane 6 в целом с момента его первого полета почти два года назад и третий в этом году.

реклама

По данным европейского поставщика услуг запуска Arianespace, новые твердотопливные ускорители 160C представляют собой первое крупное обновление Ariane 6. Они повышают мощность тяжелой ракеты-носителя. В результате Ariane 6 может вывести на орбиту на четыре спутника больше на VA269, чем на предыдущих запусках для Amazon Leo. По данным компании Arianespace, это самая тяжелая полезная нагрузка, когда-либо запущенная в космос ракетой Ariane.

По данным Arianespace, ускорители P160C входят в число крупнейших в мире цельнолитых твердотопливных ракетных двигателей, изготовленных из углеродного волокна. При длине 14,5 метров они на один метр длиннее предыдущего P120C и могут нести до 156 тонн топлива – на 14 тонн больше, чем P120C. Это означает на десять процентов большую мощность, чем у их предшественников. В результате грузоподъемность Ariane 6 увеличивается примерно на две тонны, достигая около 22 тонн на низкой околоземной орбите.

P160C был разработан совместно компаниями ArianeGroup и Avio. Он также предназначен для замены P120C в качестве первой ступени ракеты-носителя Vega-C. Первый полет меньшей европейской ракеты-носителя с P160C запланирован на 2028 год.