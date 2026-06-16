Apple переносит релиз iPhone 18 на первый квартал следующего года, а осенью в продажу поступят только версии Pro и новый вариант со складным экраном.

С 2011 года и дебюта модели iPhone 4S сентябрь стал месяцем, когда вся индустрия внимательно следила за презентациями новейших флагманов Apple. Многие признаки указывают на то, что стандартная модель iPhone 18 не появится на прилавках магазинов в этом году в свою традиционную дату запуска. Согласно последней информации от поставщиков, предоставленной MacRumors, Apple запланировала релиз модели на начало 2027 года. Это означает, что этой осенью будут представлены исключительно продвинутые варианты Pro и первый в истории бренда смартфон со складным экраном.

Изображение: нейросеть qwen

Этот перенос подтверждается словами генерального директора компании Largan Precision Линь Энь-пина. В ходе ежегодного общего собрания акционеров он упомянул, что крупный американский клиент решил отложить запуск новой модели до первого квартала следующего года.

Largan Precision является крупным поставщиком объективов для камер iPhone, что придает этим сообщениям значительный вес и согласуется с предыдущими утечками информации в отрасли. Публичные заявления поставщиков о своих планах на будущее крайне редки, поэтому рынок воспринимает эти сигналы как весьма достоверные. С точки зрения производства, это решение повлияет на график закупок ключевых компонентов, и увеличение загрузки сборочных линий на заводах поставщиков произойдет не раньше четвертого квартала этого года.

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Новая стратегия предполагает разделение запусков на две отдельные волны. Осенью компания продолжит фокусироваться на демонстрации премиальных моделей, а более доступные версии будут выпущены следующей весной. Ожидается, что основная линейка смартфонов вскоре расширится до шести устройств, что создаст значительные логистические проблемы. Это разделение поможет поддерживать более стабильные продажи в течение года.