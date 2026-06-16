Клавиатура ноутбуков под управлением Windows 11 с клавишей Copilot (заменила правую клавишу Ctrl) выпускалась с 2024 года, но уже в этом году функции клавиши можно будет изменить.

Клавиатура с клавишей Copilot для быстрого вызова встроенного ИИ-ассистента от Microsoft была представлена в 2024 году. Она обеспечивает прямой доступ к функциям искусственного интеллекта компании. Эта клавиша скоро станет переназначаемой, завила компания на странице поддержки. Ожидается, что изменения будут внедрены в этом году.

Изображение: нейросеть qwen

Напомним, что Microsoft объявила 2024 год «Годом ИИ». В рамках этой инициативы компания представила специальную клавишу для своего ИИ-помощника Copilot. Это было первое изменение в клавиатурах, совместимых с Microsoft, за 30 лет.

Однако это изменение, по-видимому, вызвало протест со стороны пользователей. Пользователи часто использовали сочетания клавиш и, например, назначили удобные им функции клавише Ctrl. Как только эта исчезла с клавиатур, привычный рабочий процесс был нарушен. Особенно сильно это затронуло людей, использующих вспомогательные технологии, такие как программы чтения с экрана.

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Microsoft ответила на критику. Как указано на странице поддержки: «Microsoft продолжает работать над обеспечением согласованного и доступного пользовательского опыта на всех устройствах Windows, минимизируя при этом любое влияние на производительность».

С обновлением, которое выйдет позже в этом году, клавишу Copilot можно будет переназначить. По словам Microsoft, она сможет взять на себя функцию клавиши Ctrl или контекстного меню в зависимости от клавиатуры.

Для внесения изменений пользователям необходимо перейти в «Настройки». В разделе «Bluetooth и устройства» выбрать «Клавиатура». Уже сейчас можно переназначить кнопку Copilot, но с ограничениями. Например, клавишу можно переназначить на поиск Windows. Также можно назначить определенные приложения к кнопке Copilot, но не сторонние приложения, которые не работают в формате MSIX.