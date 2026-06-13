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kosmos_news
Ожидается, что Samsung представит 22 июля складные Galaxy Z трёх размеров: малый, средний и большой
Samsung готовится выпустить три складных смартфона, и каждый будет отличаться по размеру экрана: Fold 8 Wide, Fold 8 Ultra и Flip 8.
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До запуска серии Galaxy Z этого года осталось всего несколько недель. Ожидается, что Samsung обновит свою линейку в этом году и — в дополнение к классическим двум моделям: Galaxy Z Fold и Flip — представит совершенно новый Galaxy Z Fold 8 Wide. Смартфон создан для конкуренции с первым в истории складным iPhone, который выйдет позже в этом году.
Фото: x.com/UniverseIce

До сих пор Samsung предлагала две складные модели: Galaxy Z Fold в форме книги и Galaxy Z Flip в форме раскладушки. В течение многих лет компания выпускала только две модели во второй половине года. В 2025 году она отошла от этого правила и представила более дешевую версию, Z Flip 7 FE, но по сути это был обновленный Galaxy Z Flip 6 2024 года.

Теперь орган по сертификации BIS подтвердил, что в этом году произойдут изменения в портфеле производителя, и в дополнение к Z Fold и Z Flip будет выпущена третья модель. Устройства имеют кодовые названия SM-A857B / SM-F776B, SM-D642B / SM-F971B и SM-D647B / SM-F976B, которые означают Z Flip 8, Z Fold 8 Wide и Z Fold 8 Ultra соответственно.

Ресурс Ice Universe 12 июня опубликовал фотографию защитных пленок из закаленного стекла, предназначенных для внешних экранов всех трех будущих моделей. На фотографии выше представлены три размера: маленький Z Flip 8, средний Z Fold 8 Wide и самый большой Z Fold 8 Ultra.

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Внешний экран Z Flip 8 самый маленький, поскольку это устройство типа «раскладушка». Дополнительная панель в таких складных телефонах используется только для базовых задач, таких как проверка времени или уведомлений. Использовать её для более сложных операций с устройством сложно.

Однако в складных телефонах типа «книжка» внешний экран позволяет использовать устройство как обычный телефон. В новом Z Fold 8 Wide производитель выбрал более широкие пропорции дисплея, чтобы облегчить использование одной рукой. Складные экраны, с другой стороны, превращают складные телефоны в планшеты. На фотографиях наглядно показаны различия в пропорциях и размерах между разными моделями.

Z Fold 8 Wide, безусловно, самый компактный из трёх, выглядит наиболее удобным. Этот аналог первого складного телефона Apple должен привнести немного свежести в линейку Samsung.

#samsung #смартфон #flip 8 #fold 8 ultra #fold 8 wide #galaxy z8
Источник: gizmochina.com
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