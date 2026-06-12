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kosmos_news
Астрономы обнаружили массив холодного молекулярного газа для звёздообразования возрастом 13 млрд лет
Открытие топлива в космической галактике раскрывает тайны раннего формирования галактик.
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Группа исследователей из Лейденского университета (Нидерланды) сосредоточила свое внимание на галактике REBELS-25. Ее наблюдали, когда Вселенной было всего около 700 миллионов лет, что составляет примерно 5% от ее нынешнего возраста. Ученые обнаружили огромный запас холодного молекулярного газа, прямого топлива для звездообразования, в REBELS-25. Именно в этой массивной галактике происходило звездообразование.
Источник: NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Галактики растут, превращая газ в звезды, и основным топливом является холодный молекулярный газ. До сих пор астрономы предполагали, что ранние яркие массивные галактики обладали огромными запасами газа, но никто не обнаруживал их напрямую на таких расстояниях. Ученые использовали радиотелескоп NSF VLA (Very Large Array), расположенный в Нью-Мексико, а также данные с ALMA, расположенного в чилийских Андах. NSF VLA искал слабое радиоизлучение от молекул монооксида углерода (CO), которые излучают на определенных частотах, отслеживая космический молекулярный газ.

Результаты показывают, что галактики всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва уже содержали большие запасы холодного газа, доступного для звездообразования. Эти результаты дают ключевое представление о том, как первые галактики так быстро стали массивными после Большого взрыва. Обнаруживая само топливо для звездообразования, астрономы теперь могут измерять газ, движущий этим быстрым ростом, а не делать косвенные выводы. Большая масса газа, обнаруженная в REBELS-25, показывает, что некоторые ранние галактики уже были готовы к интенсивному звездообразованию. Это является ключевым шагом в понимании процесса формирования массы во Вселенной за первый миллиард лет.

#космос #астрономия #вселенная #галактика #звездообразование
Источник: public.nrao.edu
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