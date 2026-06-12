Импортозамещенный кроссовер собирают на предприятии в Шушарах Ленинградской области, на мощностях бывшего завода General Motors.

11 июня начали поступать в автосалоны первые автомобили российского бренда Jeland, то есть старовала реализация новых машин, заявили в пресс-службе холдинга «АГР» (AGR). Производитель имеет развитую дилерскую сеть в 95 городах страны. Кроссовер J6 доступен в трёх вариантах; минимальная цена составляет 2,29 млн рублей. Впервые новая машина была официально представлена в начале месяца на площадке ПМЭФ.

Фото: «АГР»

Jeland – третья из нынешних марок холдинга, которые собираются в Шушарах Ленинградской области, на мощностях бывшего завода General Motors. J6 является единственной моделью на данный момент, созданной на базе Jaecoo 6.

Jeland J6 с передним приводом имеет 1,5-литровый турбированной двигатель, обеспечивающий высокую мощность при отличной топливной экономичности. Благодаря турбонаддуву, мотор выдает 147 л. с. Также автомобиль оснащен 6-ступенчатой коробкой передач.

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Машина может буксировать прицеп, поскольку оборудована фаркопом; масса прицепа не должна превышать 750 кг. Багажник объемом 480 литров можно увеличить до 1180 литров, если сложить сиденья.

Версия с базовой комплектацией имеет зимний пакет, светодиодную оптику, программные платформы, которые переносят интерфейс смартфона (iPhone или Android) на встроенный дисплей автомобильной мультимедийной системы. Более продвинутая версия («Престиж») предлагает электронные помощники безопасности, обогрев сидений и ряд технологических решений – но цена на 409 тысяч рублей дороже.

Российский холдинг AGR существует с 1999 года, но его нынешний вид был сформирован в 2023 году. Можно сказать, что в настоящее время он перестраивает российский автомобильный рынок, особенно после сотрудничества с китайской компанией Defetoo в прошлом году.