Пекин осуществил первый полет ракеты-носителя Long March 12B (или Chang Zheng, «Чанчжэн-12B»). В ходе полета на орбиту были выведены спутники сети «Цяньфань».

Новая китайская ракета «Чанчжэн 12B» (Chang Zheng 12B или Long March-12) 1 июня стартовала с комплекса Дунфэн на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби. В течение часа после запуска Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила успех миссии. Запуск состоялся без предварительного официального объявления. Фото: x.com/PhazzeeYeehaw

Ракета вывела на орбиту спутники из группировки «Цяньфань» (Qianfan). Это один из национальных проектов, направленных на обеспечение глобального доступа в спутниковый интернет с использованием устройств на низкой околоземной орбите. Ожидается, что группировка составит значительную конкуренцию сети Starlink компании SpaceX.

Количество запущенных спутников официально не объявлено. Имеющаяся информация указывает на то, что в настоящее время сеть состоит из более чем 150 действующих спутников. Ожидается, что в конечном итоге их количество достигнет около 14 000 единиц.

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Ракета-носитель Chang Zheng 12B — это двухступенчатая ракета-носитель диаметром 4,37 метра и длиной около 72 метров. Первая ступень приводится в движение девятью двигателями YF-102R, работающими на жидком кислороде и керосине, а вторая ступень оснащена двигателем YF-102RV. Эта система способна доставить на низкую околоземную орбиту около 20 тонн полезной нагрузки. Хотя система была спроектирована как частично многоразовая, попытки возвращения во время первого полета не проводились. По данным CASC, такие испытания будут проведены в последующих миссиях.

Новая ракета укрепляет возможности Китая по орбитальным запускам, соответствуя более широкой стратегии расширения парка ракет-носителей большой грузоподъемности и внедрения все большей доли многоразовых технологий. В рамках этой стратегии Пекин также разрабатывает дополнительные варианты ракет серии Long March, предназначенных для пилотируемых миссий, включая запланированные высадки на Луну, а также для строительства будущей орбитальной и лунной инфраструктуры.

К настоящему времени Китай осуществил 35 орбитальных миссий в 2026 году. Прошлый год стал рекордным в этом отношении, с общим числом запусков 92, из которых только два закончились неудачей. Соединенные Штаты остаются мировым лидером в этом плане, во многом благодаря интенсивной деятельности SpaceX.