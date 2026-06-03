Сообщается, что у побережья острова Сен-Мартен были обнаружены еще не выпущенные смарт-часы Pixel Watch 5.

Предполагаемый прототип Google Pixel Watch 5 был обнаружен на морском дне в Карибском море. В отличие от большинства ранних прототипов, которые обычно скрываются в громоздких защитных чехлах, найденное устройство выглядит на удивление полным и близким к готовому к выходу на рынок продукту. На задней панели корпуса видны четкие надписи «Google» и «Pixel Watch 5». Фото: x.com/DuvalMagic

Фотографии были опубликованы на платформе X Рэнди Питчфордом, соучредителем Gearbox Software. Он объяснил, что друг обнаружил смарт-часы на морском дне во время погружения у карибского острова Сен-Мартен. По его словам, часы были извлечены из воды и, несмотря на явно разряженную батарею, выглядели частично работоспособными.

Ожидается, что Pixel Watch 5 будут официально представлены в конце лета. Google, скорее всего, представит устройство вместе с грядущим поколением смартфонов Pixel 11. По меньшей мере, сомнительно, что всё произошло именно так, как утверждалось. Вполне возможно, что подобные «утечки» намеренно сфабрикованы для маркетинговой кампании. Это не первый подобный случай в Google. В 2022 году, за несколько месяцев до официального анонса первых Pixel Watch, прототип был якобы оставлен посетителем в ресторане в США.

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Однако самый известный инцидент подобного рода, вероятно, связан с другой компанией. В 2010 году недоделанный прототип iPhone 4 был оставлен в баре в Редвуд-Сити, Калифорния. Прототип был найден и продан технологическому сайту Gizmodo за 5000 долларов. Двое нашедших его людей позже были привлечены к ответственности, поскольку нельзя просто так оставить найденные вещи себе. Однако им всего лишь выписали штраф в 250 долларов и еще им разрешили оставить себе деньги, полученные за продажу устройства.