Углекислый газ (CO2) из атмосферы постоянно связывается и переходит в твердое состояние, становясь частью горных пород. При этом, CO2 может гораздо быстрее окаменеть (перейти в твердое состояние), чем считалось ранее, сообщают физики Ульрике Дибольд и Джада Франчески из Венского технического университета. Вместо десятилетий или столетий этот процесс занимает всего несколько лет при добавлении воды. Используя электронный микроскоп, они смогли непосредственно наблюдать, как CO2 из воздуха прилипает к минералу волластониту и прочно связывается с ним.
Молекула углекислого газа имеет идеальную линейную (прямую) геометрию, объясняет Дибольд в пресс-релизе. CO2 содержит два атома кислорода, связанных с атомом углерода, направленных в совершенно противоположные стороны. В таком виде он не может вступать в реакцию с волластонитом. Однако даже ничтожно малые количества воды на поверхности минерала деформируют углекислый газ и изменяют его химические свойства, объясняет Франчески. По его словам, «затем деформированный углекислый газ может напрямую прикрепиться к волластониту и образовать с ним прочную связь».
«Если мы хотим извлекать CO2 из атмосферы и хранить его постоянно в будущем, мы должны преобразовать его в твердую породу», — говорит Дибольд.
Эксперименты показывают, какие эффекты можно использовать для этой цели. Испытания с промышленным введением CO2 в почву показали, что две трети введенного углерода связываются в минералах в течение двух лет. Ранее считалось, что это занимает гораздо больше времени.