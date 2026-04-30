С помощью воды углекислый газ может связываться с минералами гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Углекислый газ (CO 2 ) из атмосферы постоянно связывается и переходит в твердое состояние, становясь частью горных пород. При этом, CO 2 может гораздо быстрее окаменеть (перейти в твердое состояние), чем считалось ранее, сообщают физики Ульрике Дибольд и Джада Франчески из Венского технического университета. Вместо десятилетий или столетий этот процесс занимает всего несколько лет при добавлении воды. Используя электронный микроскоп, они смогли непосредственно наблюдать, как CO2 из воздуха прилипает к минералу волластониту и прочно связывается с ним.

Изображение: Венский технический университет/tuwien.at

Молекула углекислого газа имеет идеальную линейную (прямую) геометрию, объясняет Дибольд в пресс-релизе. CO 2 содержит два атома кислорода, связанных с атомом углерода, направленных в совершенно противоположные стороны. В таком виде он не может вступать в реакцию с волластонитом. Однако даже ничтожно малые количества воды на поверхности минерала деформируют углекислый газ и изменяют его химические свойства, объясняет Франчески. По его словам, «затем деформированный углекислый газ может напрямую прикрепиться к волластониту и образовать с ним прочную связь».

«Если мы хотим извлекать CO 2 из атмосферы и хранить его постоянно в будущем, мы должны преобразовать его в твердую породу», — говорит Дибольд.