В настоящее время космические аппараты, летящие на Марс, используют особенно энергоэффективный метод транзита: полный круговой маршрут (туда и обратно) занимает приблизительно два года.

С современными двигательными установками пилотируемому космическому аппарату потребуется приблизительно шесть месяцев, чтобы добраться до Марса. Кроме того, окно возможностей для запуска при благоприятном расположении Марса и Земли открывается только каждые 26 месяцев.

Изображение: нейросеть freepikСогласно текущим прогнозам, астронавтам пришлось бы какое-то время оставаться на Марсе, прежде чем они смогли бы начать обратный путь на Землю. Это означает, что вся миссия заняла бы около двух лет. Бразильский космолог Марсело де Оливейра Соуза рассчитал новый маршрут, который может сократить всю миссию всего до 153 дней.

Ранее ожидалось, что более энергоемкий маршрут, предложенный физиком Джеком Кингдоном из Калифорнийского университета в мае 2025 года в журнале Scientific Reports, сократит время в пути вдвое — с примерно 180 до 90 дней.

Расчёт маршрута, предложенный де Оливейрой Соузой, предполагает значительно более быстрое путешествие. Как объясняет исследователь из Государственного университета Северного Рио-де-Жанейро в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, достигнуть Марса теоретически можно всего за 33 дня.

После 30-дневного пребывания на поверхности Марса обратный путь на Землю займёт 90 дней. Вся миссия тогда продлится 153 дня — вместо ранее предполагаемых 730 дней. Во втором, несколько менее энергозатратном сценарии, полная миссия на Марс займёт приблизительно 226 дней, согласно расчётам де Оливейры Соузы.

Согласно исследованию, миссия на 153 дня теоретически возможна. Однако это потребует разгона космического аппарата до чрезвычайно высоких скоростей — с соответственно огромными энергетическими затратами. Таким образом, более длительный, 226-дневный вариант в настоящее время является более реалистичным из двух вариантов миссии.

Этот сценарий предполагает 35-дневное пребывание на Марсе. Для обоих рассчитанных маршрутов стартовое окно будет в 2031 году, примерно через пять лет. Кстати, Де Оливейра Соуза использовал траекторию астероида 2001 CA21 в качестве источника вдохновения для своих расчетов. Во время своего путешествия в космосе астероид проходит через орбиты Земли и Марса.