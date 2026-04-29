kosmos_news
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Омск вернул «Сириус» и «Генерал» на завод: высокая стоимость и сложности эксплуатации перевесили преимущества нового транспорта.

Российская компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») безвозмездно предоставила для испытаний ряду российских городов свои новые транспортные средства — электробусы «Сириус» и «Генерал». Однако, как сообщает Telegram-канал «Автовоз», обе модели не прошли испытания в Сибири.
Изображение: Telegram-канал «Автовоз»/t.me/avto_vozТак, власти Омска отказались от закупки нового транспорта, несмотря на рекламируемые производителем преимущества. После анализа результатов испытаний, которые конкретно в этом городе проходили с 19 декабря по 25 января, было решено вернуть модели на завод-изготовитель.

Главной причиной отказа от новой техникой называется нецелесообразность использования электробусов в условиях Сибири. Цена одной модели составляет 53 млн рублей. Для сравнения: стоимость обычного автобуса не превышает 16 млн рублей.

Также эксплуатация электробусов предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в том числе зарядных станций. В российских регионах такие установки пока не очень распространены. Власти Омска обращают внимание на снижение эффективности электробусов при низких температурах, а также убытки от возможного простоя транспорта.

Между тем Омск не намерен полностью отказываться от электротранспорта. В городе эксплуатируются троллейбусы и трамваи. Считается, что этот транспорт несет меньше потенциальных рисков, такая сеть имеет уже годами эксплуатируемую инфраструктуру.

Электробусы «Сириус» и «Генерал» оснащены тяговыми аккумуляторами, обеспечивающие запас хода от 150 до 250 км. Особая конструкция таких батарей предполагает работу при высоких нагрузках разряда и заряда.

#россия #транспорт #сибирь #электробусы #омск
Источник: t.me
