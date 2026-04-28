Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Половину парка Аэрофлота к 2036 году по плану должны составить российские самолёты
Особая надежда возлагается на поставки полностью отечественных «Суперджетов», МС-21-310 и Ил-114-300

Гендиректор ведущего авиаперевозчика России «Аэрофлот» Сергей Александровский рассказал о планах компании по оснащению парка самолетов. Согласно стратегии развития компании, уже через десять лет в парке группы будет не менее половины отечественных лайнеров. Этот план соответствует программе импортозамещения, в рамках которой российская гражданская авиация постепенно отказывается от самолетов Airbus и Boeing.
Фото: пресс-служба ПАО «ОАК» / t.me/uac_ruЦель довольно амбициозная: в настоящее время парк авиаперевозчика состоит из 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus. Также имеется 78 российских региональных «Суперджетов». Кроме того, группа арендует четыре Airbus A330 у авиакомпании iFly.

Сергей Александровский сказал, что через 10 лет «соотношение между импортным и отечественным флотом должно составить 50 на 50%». По его словам, российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», ожидают поставки полностью российских лайнеров. Для реализации программы импортозамещения в этом направлении потребуется слаженная совместная работа как авиакомпаний, так и промышленности. Цель: значительно повысить характеристики воздушных судов.

«Аэрофлот» станет первым владельцем партии из 18 самолетов МС-21. Эти полностью импортозамещённые лайнеры поступят в парк до конца 2027 года. Сейчас собирают не менее 20 новых лайнеров данной модели. До 2030 года «Аэрофлот» планирует получить до 108 единиц МС-21, а течение следующих трех лет — еще около ста машин. Также на подходе обновленные «Суперджеты» и региональные Ил-114-300.

#россия #авиация #импортозамещение #boeing #самолет #airbus #мс-21 #аэрофлот #superjet #российская авиация
Источник: interfax.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter