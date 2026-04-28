Особая надежда возлагается на поставки полностью отечественных «Суперджетов», МС-21-310 и Ил-114-300

Гендиректор ведущего авиаперевозчика России «Аэрофлот» Сергей Александровский рассказал о планах компании по оснащению парка самолетов. Согласно стратегии развития компании, уже через десять лет в парке группы будет не менее половины отечественных лайнеров. Этот план соответствует программе импортозамещения, в рамках которой российская гражданская авиация постепенно отказывается от самолетов Airbus и Boeing.

Цель довольно амбициозная: в настоящее время парк авиаперевозчика состоит из 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus. Также имеется 78 российских региональных «Суперджетов». Кроме того, группа арендует четыре Airbus A330 у авиакомпании iFly.

Сергей Александровский сказал, что через 10 лет «соотношение между импортным и отечественным флотом должно составить 50 на 50%». По его словам, российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», ожидают поставки полностью российских лайнеров. Для реализации программы импортозамещения в этом направлении потребуется слаженная совместная работа как авиакомпаний, так и промышленности. Цель: значительно повысить характеристики воздушных судов.

«Аэрофлот» станет первым владельцем партии из 18 самолетов МС-21. Эти полностью импортозамещённые лайнеры поступят в парк до конца 2027 года. Сейчас собирают не менее 20 новых лайнеров данной модели. До 2030 года «Аэрофлот» планирует получить до 108 единиц МС-21, а течение следующих трех лет — еще около ста машин. Также на подходе обновленные «Суперджеты» и региональные Ил-114-300.