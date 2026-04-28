Соответствующая технология была разработана еще в 1960-е и 1970-е годы для пищевых продуктов для космонавтов.

Российские специалисты создали хлеб, который может храниться в течение длительного времени без потери качества продукта. Обычно такие изделия не портятся 24–72 часа, новый хлеб — два года. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности, данная технология была разработана сотрудниками научно-исследовательского учреждения при участии специалистов Министерства обороны.

Изображение: нейросеть freepikПо словам специалиста НИИ Андрея Ведерникова, технология такого хлеба была разработана еще в 1960-е и 1970-е годы. В настоящее время технологи смогли добиться более длительного срока хранения.

Пока нет подробной информации о составе продукта, технологии упаковки, а также потребительской базе нового хлеба. Согласно официальным сообщениям, в основе лежали решения, разработанные для космических рационов.

Так называемый космический хлеб отличается от привычных буханок из магазина. Чтобы соответствовать всем стандартам качества такое изделие должно долго храниться, быть компактным, не создавать опасностей для оборудования и космонавтов в невесомости и, конечно, не крошиться. Именно крошки могут создать очень большие проблемы для аппаратуры и приборов на орбитальной станции или кораблях.

В НИИ хлебопекарной промышленности рассказали, что формат космического хлеба особый — это своего рода мини-буханка «на один укус». Изделия весят от трех до четырех с половиной граммов. В упаковке может храниться до 10 мини-буханок. Сейчас срок хранения в специальной упаковке рассчитан на один год.