Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ресурс Appleinsider сравнил цены на новый MacBook Neo на российских маркетплейсах и в магазинах
Самый бюджетный ноутбук в линейке Apple дешевле всего продается на Ozon — за 49 000 рублей (без учета пошлин), то есть почти, как в США ($600).

В марте Apple выпустила доступный ноутбук MacBook Neo. На старте продаж в США базовая цена версии с 256 ГБ памяти составляла $599 (около 45 000 рублей). Ранее за современный ноутбук Apple приходилось выкладывать как минимум $1000 (MacBook Air). Сердцем нового MacBook является Apple A18 Pro, чип, обычно используемый в iPhone и iPad. Apple указывает максимальное время работы в 16 часов. Вес устройства составляет 1,23 килограмма.
Изображение: AppleВ России ценник на продукцию Apple традиционно выше: официально компания не работает в стране, и вся техника поступает через параллельный импорт. Естественно, стоимость продукции существенно возрастает.

Так, в крупных розничных сетях MacBook Neo с 256 ГБ памяти продается по цене MacBook Air. Например, в «М.Видео» новинка стоит 79 990 рублей. В re:Store за базовую версию просят от 75 000 до 80 000 рублей. То есть в таких магазинах цена почти вдове выше, чем в США.

Несколько иная ситуация с ценообразованием на популярных российских маркетплейсах. По данным Appleinsider, самый недорогой MacBook Neo в России можно купить на Ozon. При использовании карты маркетплейса ноутбук доступен за 49 300 рублей (с 256 ГБ SSD), то есть примерно по той же цене, что и в США. Однако покупателю придется заплатить таможенную пошлину — 5 700 рублей. Соответственно, реальный ценник базовой версии составит 55 000 рублей.

Более высокий ценник предлагает «Яндекс.Маркет». Базовая версия у различных поставщиков стоит минимум 66 000–68 000 рублей. В ряде предложений продавец указывает, что доставка техники осуществляется из-за рубежа, так что стоит опять же учитывать таможенную пошлину.

В любом случае предложения на отечественных маркетплейсах кажутся более выгодными. Если покупать ноутбук на онлайн-площадках, а не в крупных розничных сетях, то можно сэкономить почти 25 000 рублей — это по сути почти треть стоимости самого устройства.

#россия #сша #apple #ноутбук #цена #ozon #яндекс маркет #macbook neo #озон #м видео
Источник: appleinsider.ru
+
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter