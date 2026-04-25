Самый бюджетный ноутбук в линейке Apple дешевле всего продается на Ozon — за 49 000 рублей (без учета пошлин), то есть почти, как в США ($600).

В марте Apple выпустила доступный ноутбук MacBook Neo. На старте продаж в США базовая цена версии с 256 ГБ памяти составляла $599 (около 45 000 рублей). Ранее за современный ноутбук Apple приходилось выкладывать как минимум $1000 (MacBook Air). Сердцем нового MacBook является Apple A18 Pro, чип, обычно используемый в iPhone и iPad. Apple указывает максимальное время работы в 16 часов. Вес устройства составляет 1,23 килограмма.

Изображение: AppleВ России ценник на продукцию Apple традиционно выше: официально компания не работает в стране, и вся техника поступает через параллельный импорт. Естественно, стоимость продукции существенно возрастает.

Так, в крупных розничных сетях MacBook Neo с 256 ГБ памяти продается по цене MacBook Air. Например, в «М.Видео» новинка стоит 79 990 рублей. В re:Store за базовую версию просят от 75 000 до 80 000 рублей. То есть в таких магазинах цена почти вдове выше, чем в США.

Несколько иная ситуация с ценообразованием на популярных российских маркетплейсах. По данным Appleinsider, самый недорогой MacBook Neo в России можно купить на Ozon. При использовании карты маркетплейса ноутбук доступен за 49 300 рублей (с 256 ГБ SSD), то есть примерно по той же цене, что и в США. Однако покупателю придется заплатить таможенную пошлину — 5 700 рублей. Соответственно, реальный ценник базовой версии составит 55 000 рублей.

Более высокий ценник предлагает «Яндекс.Маркет». Базовая версия у различных поставщиков стоит минимум 66 000–68 000 рублей. В ряде предложений продавец указывает, что доставка техники осуществляется из-за рубежа, так что стоит опять же учитывать таможенную пошлину.

В любом случае предложения на отечественных маркетплейсах кажутся более выгодными. Если покупать ноутбук на онлайн-площадках, а не в крупных розничных сетях, то можно сэкономить почти 25 000 рублей — это по сути почти треть стоимости самого устройства.