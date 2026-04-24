До 2022 года она использовалась Роскосмосом для запуска ракет-носителей «Союз-СТ-А» и «Союз-СТБ», но 23 апреля в процессе демонтажа была взорвана мобильная башня обслуживания.

В начале 2000-х годов Европейское космическое агентство (ЕКА) и космическое агентство «Роскосмос» подписали соглашение, которое предоставило Европе доступ к самой передовой на тот момент ракете «Союз». В свою очередь, Россия получила возможность осуществлять запуски с европейского космодрома во Французской Гвиане, расположенного недалеко от экватора.

Источник изображения: arianespace.comРезультатом этого сотрудничества стало создание стартового комплекса ELS. Первый запуск «Союза» с этой площадки состоялся в 2011 году. Ракета доставила демонстрационные спутники для европейской навигационной системы «Галилео». С тех пор с космодрома ELS было выполнено более 20 миссий, в том числе многие, имеющие важное стратегическое значение для России и Европы.

Российско-европейское сотрудничество в области ракет-носителей продолжалось до 2022 года. Затем Европа приняла решение о прекращении сотрудничества, что привело к выводу российского персонала из Французской Гвианы и приостановке всех запусков ракет «Союз» с этого космодрома.

После прекращения сотрудничества инфраструктура во Французской Гвиане не была заброшена, но долгое время оставалась неиспользованной. Платформа ELS стала предметом анализа на предмет будущего использования. Были рассмотрены различные сценарии, включая ее адаптацию к новым европейским системам запуска или потенциальное использование частными операторами на растущем рынке коммерческих запусков. В конечном итоге, она будет перепроектирована для новой системы запуска, разрабатываемой французской компанией MaiaSpace.

Этот процесс только начался. Несколько дней назад мобильная башня обслуживания платформы ELS была демонтирована, официально завершив проект «Роскосмоса» во Французской Гвиане. В соцсетях появились кадры демонтожа комплекса:

Вскоре на площадке ELS будет построена платформа для небольшой ракеты MaiaSpace, первый полет которой запланирован не ранее апреля 2027 года. Для своего первого запуска ракета MaiaSpace полетит по суборбитальной траектории, стремясь достичь высоты 100 км.