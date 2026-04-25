Эти капсулы представляют собой полноценную компактную рабочую зону и предназначены для пассажиров эконом-класса на самолетах 777X

На выставке Aircraft Interiors Expo компания Boeing представила новый проект: своего рода телефонную будку, которую планируется размещать на борту лайнера. Эта капсула в будущем может появиться в пассажирских самолетах, таких как 777X. Будка представляет собой двухсекционную капсулу. Обе половины имеют собственное освещение и розетку. Слева находится сиденье, а справа — зона для работы стоя с регулируемой рабочей поверхностью. На ней можно разместить ноутбук.

Фото: BoeingЭто решение разработано для пассажиров эконом-класса: работать с ноутбуком в кресле сложно, особенно если перед пассажиром спинка кресла полностью откинута. Секция с сидячими капсулами предназначена для людей, которые хотят совершать телефонные или видеозвонки. Внутри капсулы они не будут мешать другим пассажирам. Поэтому вся капсула покрыта специальной звукопоглощающей тканью.

Фото: BoeingПредставленный дизайн не включает замок: в конце концов, капсулы предназначены для свободного использования, а не для того, чтобы люди запирались в них на время всего полета. По этим причинам, двери также включают полупрозрачные элементы. Идея состоит в том, чтобы обеспечить определенную степень приватности, чем просто замкнутого пространства.

По словам Boeing они спроектированы таким образом, чтобы их можно было установить в местах салона, неподходящих для сидений или туалетов. Неизвестно, выразила ли какая-либо авиакомпания интерес к этим кабинкам. Также остается неясным, предоставят ли авиакомпании возможность пользоваться будками только пассажирам эконом-класса или предложат это решение в качестве дополнительной услуги для пассажиров бизнес-класса, где у путешественников и так достаточно места.