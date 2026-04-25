На выставке Aircraft Interiors Expo компания Boeing представила новый проект: своего рода телефонную будку, которую планируется размещать на борту лайнера. Эта капсула в будущем может появиться в пассажирских самолетах, таких как 777X. Будка представляет собой двухсекционную капсулу. Обе половины имеют собственное освещение и розетку. Слева находится сиденье, а справа — зона для работы стоя с регулируемой рабочей поверхностью. На ней можно разместить ноутбук.
Это решение разработано для пассажиров эконом-класса: работать с ноутбуком в кресле сложно, особенно если перед пассажиром спинка кресла полностью откинута. Секция с сидячими капсулами предназначена для людей, которые хотят совершать телефонные или видеозвонки. Внутри капсулы они не будут мешать другим пассажирам. Поэтому вся капсула покрыта специальной звукопоглощающей тканью.
Представленный дизайн не включает замок: в конце концов, капсулы предназначены для свободного использования, а не для того, чтобы люди запирались в них на время всего полета. По этим причинам, двери также включают полупрозрачные элементы. Идея состоит в том, чтобы обеспечить определенную степень приватности, чем просто замкнутого пространства.
По словам Boeing они спроектированы таким образом, чтобы их можно было установить в местах салона, неподходящих для сидений или туалетов. Неизвестно, выразила ли какая-либо авиакомпания интерес к этим кабинкам. Также остается неясным, предоставят ли авиакомпании возможность пользоваться будками только пассажирам эконом-класса или предложат это решение в качестве дополнительной услуги для пассажиров бизнес-класса, где у путешественников и так достаточно места.