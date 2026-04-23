Эта версия легче предшественника на 400 кг и задает самые высокие стандарты в классе прицепной техники.

Калининградская компания Grunwald на этой неделе представила ряд новой техники. Компания раньше поставляла полуприцепы в европейские страны, но с 2022 года ориентируется исключительно на российский рынок, при этом качество выпускаемой продукции осталось на высоком уровне. Одна из представленных новинок — оснащенный по последним стандартам трёхосный полуприцеп Gr.CS.

Полуприцеп Gr.CS. Источник: Grunwald/vk.com

Благодаря трехосевой конструкции, полуприцеп крайне устойчив, обладает высоким уровнем маневренности и безопасен при движении тягача (грузовика). Вместимость полуприцепа рассчитана на размещение 33 европаллет (стандартные размеры — 1200х800х145 мм). В целом полезный объем Gr.CS оценивается в 92 куба.

Новая прицепная техника фирмы Grunwald на 400 кг легче предыдущей модели производителя. Разработчикам удалось достичь такого показателя без ущерба безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Согласно Grunwald, при разработке Gr.CS использовалось меньше конструктивно уязвимых мест. Это решение сократит расходы на техобслуживание. Утверждается, что новинка задает самые высокие стандарты бренда.

Основанная в 2007 голу компания Grunwald изначально ориентировалась на рынок Европы. Продукция поставлялась в Германию, Скандинавию, Нидерланды, Прибалтику и даже в страны Африки. К производству техники привлекались инженеры из Германии. Полуприцепы получили сертификат СЕ для экспорта на европейский рынок. Однако в 2022 году компания стала ориентироваться исключительно на отечественный рынок, при этом расширив производство и линейку продукции.