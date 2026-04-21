Ровер, исследующий поверхность Красной планеты уже почти 14 лет, обнаружил множество разнообразных органических молекул, включая химические вещества, которые обычно считаются строительными блоками жизни на Земле.

НАСА (NASA) и эксперты из Университета Флориды объявили об открытии на Марсе химических соединений, связанных с происхождением жизни на Земле. Результаты химического эксперимента, впервые проведенного на другом небесном теле, опубликованные 21 апреля в журнале Nature Communications, указывают на то, что поверхность Марса может сохранять молекулы, которые являются следами древней жизни. Однако пока нельзя отличить органические соединения, полученные из потенциальной древней жизни на Марсе, от тех, которые образовались в результате геологических процессов или были доставлены метеоритами. Изображение: нейросеть qwenИсследование, проведенное ныне устаревшим марсоходом Curiosity, возглавляла Эми Уильямс. Профессор работает в Университете Флориды и является членом команд миссий Curiosity и Perseverance.

Марсоход Curiosity совершил посадку на Марсе в 2012 году, чтобы найти доказательства того, что миллиарды лет назад на Марсе существовали условия, благоприятные для микробной жизни. Тем временем крупнейший в истории планетарный марсоход Perseverance, совершивший посадку в 2021 году, был отправлен на поиски следов любой древней жизни, которая могла там развиться. Оба устройства были разработаны и изготовлены в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Образцы были собраны в районе кратера, богатом глинистыми минералами, что указывает на существование там когда-то воды. Эти минералы способны лучше удерживать и сохранять органические соединения, чем другие типы горных пород, что делает их особенно перспективным объектом для исследований. Ученые считают, что условия там когда-то были благоприятны для жизни, если она когда-либо существовала на Марсе.

«Мы считаем, что имеем дело с органическим веществом, сохранившимся на Марсе около 3,5 миллиарда лет», — сказала Уильямс.

Среди более чем 20 идентифицированных химических соединений марсоход Curiosity обнаружил азотсодержащую молекулу со структурой, аналогичной предшественникам ДНК — химическое вещество, ранее не наблюдавшееся на Марсе. Марсоход также обнаружил бензотиофен — крупное двухкольцевое серосодержащее соединение, часто доставляемое на планеты метеоритами. Те же вещества, которые попали на Марс с метеоритами, достигли и Земли и могли стать строительными блоками для жизни на нашей планете.